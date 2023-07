«JE VEUX DES COCO POOOOPS!» Image: Shutterstock

Pourquoi les enfants sont-ils encore plus chiants pendant l'été?

C'est les vacances, et elles ne sont absolument pas reposantes. Votre petit trésor, si charmant encore il y a quelques semaines, vous donne envie de jouer à cache-cache et de ne pas le chercher avant qu'il atteigne l'âge adulte? C’est normal. Chroniquons ça ensemble.

Les enfants sont formidables Qu'une personne child free écrive cet article a-t-il du sens? Absolument pas. Si vous avez dormi deux heures et que vous êtes un peu sur les nerfs avec vos kids qui se battent pour la télécommande, vous devriez les envoyer en pension avant de continuer la lecture. Pour les autres... Welcome on board!

«Timéo est un peu pénible ces temps», me souffle une copine maman en terrasse entre deux longues gorgées de blanc. Traduisez: «Il est encore plus relou que le reste de l’année, j’ai envie de l’envoyer en colo dans un vivarium rempli de tarentules venimeuses et de requins volants jusqu’à sa majorité». Ma copine a l’air de découvrir qu’elle a enfanté le démon.

«Le soir, c’est encore pire que d’habitude, il court partout, ne veut pas se coucher, alors qu’on a passé la journée à enchaîner les activités: piscine, toboggans aquatiques, pique-nique au parc, vélo autour de la maison, on a même fait une tarte. Enfin, j’ai fait une tarte pendant qu’il s’amusait à recouvrir chaque centimètre de la cuisine de farine.» Lâche-t-elle en finissant son verre cul sec.

«Sauf que faire tout ça, c’est moi que ça a fatiguée, lui, il peut encore faire des loopings sur le canapé toute la soirée…», poursuit-elle, à deux doigts de se mettre la vinasse en intraveineuse.

Après un troisième verre (par la bouche), elle m’avoue qu’elle ne se doutait pas que Timéo pouvait être si relou. Elle dit ça, mais je dois quand même me farcir quelques vidéos de son petit trésor. Je ne sais pas si c'est elle ou moi qu'elle essaie de convaincre que ce petit klaxon monté sur roulettes est la huitième merveille du monde moderne en sortant son téléphone. Timéo mange une tartine en s’étalant de la confiture dans les cheveux, Timéo gribouille un tigre en forme de pigeon écrasé, Timéo joue dans la fontaine en noyant les autres enfants.

«Je comprends pas pourquoi il est comme ça quand il est à la maison» Traduisez: «La maman de jour s’est barrée pour un mois de vacances, send help.»

Il y a plusieurs explications

Si le petit Timéo semble être possédé par Sheitan pendant l’été, c’est normal (ou c'est bel et bien le cas, je connais pas vos kids). «Les enfants peuvent effectivement être plus turbulents durant les vacances», assure une psychologue lausannoise.

«Ils ont un rythme durant l’année, même ceux qui ne vont pas encore à l’école. Il y a une certaine pression à obéir aux adultes, ranger les jouets, aller au lit, et durant l’été, l’enfant est comme l’adulte, il décompresse, lui aussi. Le rythme estival, qui a beau avoir l’air plus sympa pour toute la famille, fait perdre à l’enfant ses repères, qui l’exprime à sa manière». Une psy qui préfère garder l'anonymat par peur des représailles.

Mais ce n’est pas qu’une question de rythme. Les parents qui ne côtoient leurs enfants que quelques heures par jour et les week-ends réalisent qu’avoir un môme à plein temps, ça peut être très chiant.

«En fait, les parents ne se rendent pas compte que les enfants peuvent être très actifs durant la journée. C’est bien plus fatigant qu’on ne le pense!» Clame une assistante socio-éducative dans la petite enfance anonyme qui a aussi peur des représailles.

Elle précise encore que l’excitation des vacances, avant et pendant celles-ci, est aussi en cause. Vos enfants sont comme vous, ils sont contents à l'idée de faire un break, même s'il ne s'agit que de mettre en pause la garderie (c'est comme vous quand vous lâchez vos tableaux Excel pendant deux semaines, ça vous met en joie).

La chaleur joue aussi un rôle. Vous dormez mal? Le petit Timéo aussi. Vous êtes grognon la journée? Le petit Timéo aussi. Sauf que vous, vous ne pouvez pas vous rouler par terre en hurlant à la Migros parce qu’il n’y a plus de Coco Pops (enfin vous pouvez, mais c’est mal vu).

Il ne faut pas oublier non plus que ces petites créatures sentent la peur et le désespoir, comme les Détraqueurs dans Harry Potter, et s’en nourrissent.

«Un gosse, ça aime tester tes limites. Tu lui dis non, et il veut voir à quel point ce non est un non définitif» M’explique ma copine maman, qui ne va pas tarder à planter une paille dans la bouteille.

Que faire pour tenir ?

À part envoyer les kids en colo dans un vivarium rempli d’animaux tous plus dangereux et affamés les uns que les autres et s’ouvrir une 122e bouteille de blanc? «Se dire que la vie est faite de compromis et de négociations, que ce soit dans la vie professionnelle ou familiale», poursuit cette copine maman, qui se transforme en Ghandi après avoir vidé la cave.

Oui pour une deuxième glace (yolo, c’est l’été), non pour adopter des bébés canards, oui pour aller jouer dans la fontaine (yolo, c’est l’été), non pour tapisser la cuisine de farine. Et faire des activités qui les fatiguent eux, et seulement eux.

«Aujourd’hui, j’emmène ma fille faire de l’accrobranche, moi je reste en bas à la filmer. Et à 20 heures, elle dort et moi je profite de la soirée.» M’explique une autre copine maman.

Plus radical, on peut aussi divorcer, afin de se répartir les kids durant l’été. «Trois semaines d’enfer, trois semaines de paix», ajoute cette autre maman solo et pragmatique.

«Le plus important, c’est de faire des choses en dehors de la maison, sinon ils détruisent tout» Poursuit cette copine maman qui a mis loisirs.ch en page d’accueil sur son téléphone.

«Et puis il faut se dire que ça passe vite. L’été, l’enfance, la jeunesse… Sans qu’on s’en rende compte, bientôt, ils seront majeurs et on devra se battre pour qu’ils daignent venir faire Noël en famille au lieu de partir faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha», conclut cette autre maman, lessivée mais fière de sa huitième merveille du monde. Qui n’a encore rien cassé aujourd’hui.

