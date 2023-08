Après des mois de silence, la duchesse de Sussex est-elle (enfin) sur le point de faire son grand retour sur les réseaux sociaux? montage: instagram

Meghan Markle fait monter le suspens

C'est la rumeur royale qui a affolé les tabloïds de part et d'autre de l'Atlantique ce week-end: après nous avoir annoncé son grand retour sur Instagram l'été dernier, Meghan serait-elle enfin sur le point de mettre sa promesse à exécution?

Plus de «Société»

«Vous voulez connaître un secret? Je suis de retour... sur Instagram». En août 2022, les mots sont lâchés. Pour une fois, non pas par une obscure «source royale» à la fiabilité toute relative. Mais par Meghan Markle en personne, dans les pages du magazine américain The Cut. La toute dernière interview de la duchesse à la presse, par ailleurs.

Un entretien frappadingue à redécouvrir, ici! People «Harry et moi, on est comme 2 palmiers»: Meghan se confie sur sa nouvelle vie

Un an plus tard, force est de constater que nous rongeons encore notre frein. Pas de cliché léché des jeunes prince et princesse Archie et Lilibet en train de barboter dans la piscine du manoir Montecito. Pas de selfie exhibant une avalanche de bracelets Cartier ou de nouvelles fringues en coton bio. Pas même de malheureuse story d'un poké bowl vegan, en direct d'un café bobo de Venice Beach.

Bref: rien à nous mettre sur la dent. La duchesse de Sussex demeure pour l'heure, désespérément, aux abonnés absents.

Un silence d'autant plus troublant que, dans une autre vie, Meghan Markle était une génératrice de contenus prolifique sur les réseaux sociaux. Avant d'épouser son prince de mari en 2018, la vedette de la série Suits comptait pas moins de 3 millions d'abonnés sur son compte personnel (@meghanmarkle) et des dizaines de milliers de groupies sur son blog lifestyle, «The Tig».

Quant à son dernier compte, fondé après son mariage avec son acolyte Harry, @sussexroyal, il comptait 9,4 millions de followers au moment de sa désactivation, en 2020, en plein «Megxit».

Un mystérieux compte Instagram

Mieux vaut tard que jamais, à ce qu'on dit. Ce week-end, la rumeur d'un come-back de la Californienne a raisonné plus fort que jamais dans tous les médias people de la planète. Cette fois-ci serait la bonne. Selon le Mail on Sunday, «tout le monde à Hollywood parle de l'imminence de la relance». Et à une source proche de la duchesse de confirmer:

«Attendez-vous à une annonce très prochainement. Elle revient» Une source proche de son équipe, manifestement sûre de son coup, au Daily Mail.

En guise de terreau fertile à toutes ces intuitions: un compte public au nom évocateur: @meghan.

A priori sans prétention et encore dépourvu de la moindre publication, le compte a été mis en ligne l'été dernier, juste avant que Meghan Markle ne lance son podcast aujourd'hui disparu, Archetypes. Ça tombe bien, une source a justifié récemment à Page Six: «Meghan était sur le point de se remettre en ligne sur Insta, mais a changé d'avis peu de temps avant de lancer son podcast, donc le compte attend juste là pour le moment.»

S'agit-il vraiment de Meghan? En tout cas, les tabloïds brandissent une preuve ultime: la photo de profil. Des pivoines. La fleur préférée de Meghan Markle. Un indice assez maigre. Les pivoines sont aussi mes fleurs préférées - or, je peux vous assurer que je ne suis pas derrière ce compte.

En tout cas, le buzz fait déjà son petit effet: en moins de temps qu'il n'en faut pour lancer une rumeur, le compte est passé d'une petite poignée de followers à plus de 100 000, à l'heure où je vous écris ces lignes, parmi lesquels des proches de la duchesse.

Qui, quoi, où, quand, comment?

C'est peu dire que Meghan Markle aurait tout intérêt à devenir la prochaine Kim Kardashian d'Instagram. Tous les experts des médias sociaux confondus qui font la pluie, le beau temps et l'argent des stars à Hollywood prédisent à la duchesse un joli pactole: jusqu'à 1 million de dollars le post Instagram. De quoi assurer une partie des charges du manoir de Montecito.

Car il faut reconnaître au cauchemar vivant de la famille royale britannique qu'elle est l'une des femmes les plus connues de la planète. Qu'on l'adule ou qu'on l'exècre, Meghan Markle jouit d'un statut unique: quelque part entre ex-membre de la royauté, célébrité et actrice. Un coup de pub potentiellement immense pour n'importe quelle marque.

«Je pense qu'elle se classerait instantanément parmi les dix influenceurs les mieux payés au monde» La promesse de l'expert en marketing Kent Moore, au Daily Mail.

Dernier exemple en date: le vendeur de patchs anti-stress NuCalm a vu ses ventes bondir, après que Son Altesse ait été photographiée faisant les courses à Montecito, avec l'un de leurs patchs au poignet, dans le courant du mois d'août.

Meghan, véritable panneau publicitaire sur pattes. BACKGRID

«Je ne pense pas que le fait que Meghan revienne sur Instagram surprendra qui que ce soit», confirme pour sa part Eric Schiffer, proche de plusieurs actrices hollywoodiennes, au Daily Mail. «C'est la prochaine étape logique.» Alors que Meghan s'apprête à relancer sa carrière d'actrice et vient de signer avec une prestigieuse agence de talents internationale, ce retour sur les réseaux semblerait opportun.

Ne nous reste maintenant qu'à attendre... et à spéculer. Quel pourrait bien être le premier post de celle qu'on présente déjà comme la prochaine influenceuse du monde libre? Partagera-t-elle sa morning routine ou ses avocado toasts du matin, en compagnie d'Harry? Le prince fait-il partie de sa stratégie, ou sera-t-il relégué au rang de joli bibelot en fond? Meghan a-t-elle déjà de nouveaux contrats juteux et prestigieux dans le sac?

En tout cas, selon les sources de Page Six, le nouveau compte est «prêt à être déployé». Sans présenter aucun changement notable, susceptible de confirmer cette théorie. Décidément, Meghan, cette reine du teasing.