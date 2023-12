La duchesse la plus clivante de mémoire royale envisage de reprendre sa carrière au cinéma. Ce n'est pas dans une production à gros budget qu'on l'a remarquée cette semaine. watson

Meghan Markle se joue de nous

Ce n'est pas un scoop, voilà des mois que la duchesse de Sussex caresse du bout du doigt le projet de revenir au cinéma. Cette semaine, Meghan est bel et bien de retour derrière une caméra... mais pas vraiment comme on l'attendait.

Plus de «Société»

Il y a près de six mois, on vous promettait un retour tonitruant de Meghan Markle sur la scène publique pour 2023. Une grosse production hollywoodienne, un juteux contrat avec Dior, voire pourquoi pas la Maison-Blanche. Force est de constater que votre dévouée chroniqueuse royale s'est vautrée. A moins que la duchesse ne rafle un Oscar d'ici dix jours (hypothèse assez peu probable, on vous l'accorde), cette année 2023 aura été celle de la discrétion et du travail en coulisses pour l'Américaine de 42 ans.

Une Meghan tellement discrète qu'on a bien failli passer à côté de cette vidéo, diffusée ce mercredi sur un compte Instagram connu des seuls bobos de Venice Beach. Dans un clip de remerciement pour Noël, Hannah Mendoza, la directrice de Clevr Blends, une start-up spécialisée dans les «latte aux superaliments», l'entrepreneuse aux cheveux blonds décolorés et au look de hispter-surfeuse vadrouille dans les locaux pour remercier ses équipes de leur travail acharné.

Tiens, tiens... instagram

Et vous ne devinerez jamais qui s'est glissée là, alignant des cartons, vendant des poudres protéinées par correspondance ou apportant son latte à un membre de l'équipe. La duchesse de Sussex, reconnaissable entre toutes et partout où on l'attend le moins.

La dite vidéo👇 Vidéo: watson

Il n'en fallait pas plus pour que la moitié des médias royaux de la planète s'excite. Puis ricane. A commencer par nous. Alors, c'est ça, le «retour» de Meghan? Une sorte de pseudo-spot publicitaire tourné à l'iPhone pour nous vendre du café vegan?

Un retour raté?

La réponse est non. Car cette brève incursion relève incontestablement plus de la blague entre copines que du grand come-back annoncé.

En effet, la duchesse est l'une des premières à avoir investi dans Clevr Blends, marque de café bienveillante, éco-responsable, éthique, wellness, healthy et tutti frutti basée à Santa Barbara. Il s'agit même de sa toute première entreprise solo après avoir quitté le Royaume-Uni pour la Californie en 2020, marquant le lancement de sa carrière d'investisseuse dans des entreprises dirigées par des femmes qui «partagent ses valeurs».

«Je suis fière d'investir dans l'engagement d'Hannah à s'approvisionner en ingrédients éthiques et à créer un produit que j'aime personnellement et qui a une approche holistique du bien-être. Je crois en elle et je crois en sa compagnie» Meghan Markle dithyrambique dans le magazine Fortune, en 2019.

Et en bonne publicitaire qui se respecte, Meghan a évidemment parlé de son café préféré à sa copine Oprah Winfrey et à ses voisins célèbres et influents de Montecito.

«Elle a même envoyé notre latte au curcuma à des amis et, quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon téléphone pour voir Oprah elle-même en train de préparer notre Golden SuperLatte dans sa propre cuisine. Ce n'est pas grand-chose!» Hannah Mendoza, CEO de Clevr Brends, dans une interview plus tôt cette année.

«Pas grand-chose», reste que depuis lors, la marque est fréquemment à court de latte turbosantés. Sans oublier qu'il ne s'écoule pas un jour sans que l'influente Oprah Winfrey ne «sirote le latte doré de ce kit, qui comprend également un mélange de chai latte et un petit mousseur». Comble du bonheur:«Vous pouvez également ajouter les mélanges aux smoothies pour rehausser la saveur». (Nous citons Oprah).

En attendant un Oscar, la Maison-Blanche ou un grand retour en 2024, Meghan nous a bien eus. Et réussi, une fois de plus, à nous faire jaser.