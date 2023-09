Le mannequin russe de 37 ans a fait le buzz bien malgré elle ce dimanche. source: instagram @irinashayk

Pourquoi Irina Shayk a défilé avec un oeil au beurre noir

Le maquillage arboré par Irina Shayk et ses collègues lors du défilé Mowalola à Londres a déclenché une intense polémique. Certains accusent la créatrice de minimiser les violences domestiques.

Un look de runway qui choque la Toile. Dimanche 17 septembre, en marge de la fashion week de Londres, Irina Shayk est apparue avec un énorme coquard, visiblement encore suintant, à l'oeil gauche. Cependant, rassurez-vous: l'ex-compagne de Bradley Cooper n'a pas été victime d'un accident. La tuméfaction apparente est la réalisation d'une maquilleuse oeuvrant pour la créatrice de mode nigérienne Mowalola Ogunlesi. Cette dernière présentait sa collection printemps-été 2024 intitulée «Crash» - un nom inspiré du film de David Cronenberg.

«L’idée était de donner aux mannequins l’apparence de victimes d’accident de voiture» La maquilleuse responsable du défilé, relayée par The Huffingtonpost

Le look d'Irina. source: twitter (x)

source: twitter (X)

Un choix esthétique pour le moins percutant qui n'a pas plu à nombre d'internautes, lesquels ont saisi leur compte «X» (Twitter) pour ventiler leur colère. En ligne de mire, la styliste Mowalola Ogunlesi, accusée de «glorifier les coups et blessures», et de «minimiser la gravité des violences domestiques», relève le média The Huffington Post. Certains internautes y voient une indélicatesse à l'égard des véritables victimes de violences au nom du buzz, quand d'autres y perçoivent une «hyperesthétisation» de la souffrance. La polémique a pris une telle ampleur que le hashtag #MowalolaApologize a commencé à fleurir sur la Toile.

«C'est horrible 😢» Vu sur X.

«@MOWALOLA_ affirme qu'elle s'est inspirée de sa survie à un accident de voiture pour créer ces looks. Désolé, mais un plâtre ou une minerve auraient mieux fonctionné sans traumatiser à nouveau les victimes de violence domestique.» Vu sur X.

«Les créateurs de mode continuent de descendre de plus en plus bas. La plupart d’entre eux se sont égarés» Vu sur X.

En filigrane se détachent des questions touchant à l'éthique et aux limites dans l'industrie de la mode. «Les entreprises de mode ont des boussoles morales très douteuses», opine une internaute. «Héroïne chic, anorexie, campagne de style Balenciaga sur la maltraitance des enfants, et maintenant ceci. Ce que ça me dit, c'est que les mannequins n'ont absolument aucune voix dans tout ça».

La maquilleuse et son oeuvre. source: twitter @irinashayk

D'autres ont tenu à ajouter une touche de nuance: «Je l'ai associé aux sports de combat», songe pour sa part un autre twitto. «Honnêtement. Il y a des choses plus importantes dont il faut s'inquiéter».

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un «look ecchymoses» s'invite sur les podiums d'un défilé. L'année passée, la marque française Camaïeu avait recouru au même procédé pour sensibiliser aux violences domestiques.

Tous les mannequins arboraient le même make-up:

source: twitter

