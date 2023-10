shutterstock

Pourquoi vos vêtements peuvent exploser au lavage

Vous n'avez jamais entendu parler d'explosion dans la machine à laver? Pourtant, il suffit d'une mauvaise manipulation du linge pour que cela se produise.

Jennifer Buchholz / t-online

Le lavage du linge ne devrait en principe présenter aucun danger, en tout cas, si on le fait correctement. Il existe toutefois des produits de nettoyage qui conviennent aux textiles, mais qui peuvent provoquer une explosion dans le lave-linge. De quels produits s'agit-il? Et à quoi les consommateurs doivent-ils faire attention? On vous explique.

Quels sont les nettoyants dangereux?

Les nettoyants contenant des solvants présentent un risque d'explosion. En font partie, outre les détachants ou l'eau, la térébenthine ou la benzine. «Les pièces de linge prétraitées peuvent provoquer une explosion après leur remplissage», explique Bosch. Et les produits de décoloration du linge peuvent également présenter un risque d'explosion.

D'autres fabricants de lave-linge, comme Neff et Siemens, mettent également en garde, dans les modes d'emploi de leurs appareils, contre le lavage de textiles traités avec des détergents contenant des solvants.

Pourquoi le lave-linge explose-t-il?

Maria Beltran, porte-parole de Robert Bosch Electroménager GmbH, explique pourquoi une explosion peut se produire dans les lave-linge:

«Lorsque l'on lave du linge qui a été prétraité avec un détergent contenant des solvants, des vapeurs et des gaz peuvent s'échapper lors du processus de lavage. Si cela se produit dans un petit espace - par exemple dans le tambour du lave-linge -, les gaz ne peuvent pas s'échapper et se propagent rapidement. Il en résulte une forte concentration de gaz dans un espace restreint.»

En soi, ce n'est pas dangereux. Mais: «En combinaison avec l'électronique, cela représente un mélange explosif, car de petites étincelles peuvent toujours se produire lors de l'utilisation d'appareils électroniques», explique Maria Beltran.

«Si les étincelles rencontrent une forte concentration de gaz, cela peut effectivement provoquer une explosion» Maria Beltran

Que peuvent faire les consommateurs?

Si vos textiles ont été traités avec des détergents contenant des solvants, vous devriez ensuite les laver séparément à la main. Si toutes les substances chimiques ont été soigneusement éliminées, vous pouvez mettre les pièces dans la machine à laver.

Danger d'explosion aussi dans le sèche-linge

D'ailleurs, le danger ne provient pas seulement des textiles dans le lave-linge. Si les tissus traités avec des solvants sont placés dans le sèche-linge, il y a également un risque d'explosion en raison des gaz qui se dégagent. La situation est particulièrement critique lorsque les textiles traités sont séchés avec des vêtements qui contiennent une grande quantité de matière synthétique ou de mousse, car ceux-ci présentent déjà un certain risque d'incendie dans le sèche-linge.

