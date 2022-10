Voici 6 tenues pour (sur)vivre à la maison par 19 degrés

Economie d'énergie oblige, nous sommes priés par nos autorités de ne pas abuser du chauffage cet hiver. Fini les roulades joyeuses en short et t-shirt dans notre appart surchauffé, bonjour les pulls et les jeans. Pas inspirés? Voici six idées de tenues pour épargner une pénurie au pays, en fonction de votre humeur et de votre degré de résistance au froid.

19 degrés Celsius: la température à laquelle les Suisses sont invités à régler leur intérieur cet hiver. Rares seront les intrépides à parader à moitié nu dans le salon. Pour les autres, il s'agira d'enfiler une petite jaquette. Nous vous proposons cinq idées d'outfits, ou plutôt, d'«in-fits», pour rester à la maison de manière stylée sans frissonner.

«Netflix and chill»

Qui de mieux qu'un bon «one piece» bien moche et super kitsch pour rester chez soi par une température peu amicale? Vous apprécierez également ces chaussettes Donald Trump avec une frangette blonde qui dépasse (disponibles sur ebay).

«Cozy façon Paris Hilton»

Pour les plus frileux, vous pouvez déposer le chihuahua sur vos pieds pour un supplément de chaleur.

«Je caille quoi qu'il arrive»

L'astuce pour les plus frileux: multiplier les couches. Et comme dirait ma grand-mère: on n'oublie pas la petite «liquette» sous le pull.

«Je fonds même par 19°C»

Si, comme mon collègue Jason, vous êtes un fringuant Chaux-de-fonnier aux reins solides, 19°C est synonyme d'été et de sudation. N'oubliez pas de vous hydrater.

«Qui a besoin de mazout?»

Pas besoin de vêtements pour faire monter la température: des pétales de rose, des bougies, du champagne et quelques accessoires suffisent.

«Hop course»

Autre méthode pour quelques gagner naturellement quelques degrés: se bouger. En plus, le mulet permet de tenir la tête bien au chaud.