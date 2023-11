Louis Vuitton se fout de notre gueule avec une paire de bottes atroces

Ne jamais sous-estimer l'imagination des marques de luxe quand il s'agit de nous traumatiser. Alors qu'on pensait avoir tout vu en termes d'abominations vestimentaires, Louis Vuitton vient de se surpasser avec une nouvelle paire de chaussures parfaitement terrifiantes.

Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de me dire que l'humanité mérite ce qu'il lui arrive. La misère, la désolation, la tristesse, le réchauffement climatique, les influenceurs, la fin imminente dans d'atroces souffrances. C'est tout particulièrement le cas quand une nouvelle fringue aussi absurde que laide débarque sur le marché et génère le buzz sur les réseaux sociaux.

La dernière en date, signée Louis Vuitton, répond au nom mystérieux de «Illusion Ankle Boot». La «pièce-phare» de sa collection automne-hiver 2023. Un clin d'œil au «mouvement artistique surréaliste», dixit la maison de couture.

Bref, comme une image vaut 1000 mots...

Tadaaaaaaaa! image: louis vuitton

La botte en trompe-l'oeil est disponible en deux couleurs de chair seulement. Bah, le but n'est pas de trouver la carnation parfaite. Plus ça jure, mieux c'est.

image: louis vuitton

image: louis vuitton

Oh, et j'oubliais! Il existe aussi, évidemment, la version courte.

image: louis vuitton

Oh et, comme c'est plutôt difficile à imaginer sur un être humain, voici la version portée...

image: louis vuitton

image: louis vuitton

Evidemment, vous n'avez pas affaire à une vulgaire botte en caoutchouc à deux balles. Non, chaque modèle, en cuir de veau souple, est unique. Fabriqué et «peint à la main» afin de créer la plus parfaite «illusion d'une chaussette» (je n'invente rien, c'est le site internet qui le dit). Précisons encore que les bottes sont pourvues d'une «fermeture éclair à l'arrière, pour faciliter l'enfilage». Ouf, nous voilà rassurés!

Comptez donc 2500 dollars pour ces bottes-illusion. Sortir du lot, ça n'a pas de prix.

Sauf que non. Il a bon dos, le surréalisme. Si cette botte est parfaitement dégueulasse, ce n'est définitivement pas la faute de René Magritte ou de Salvador Dalí. Juste celle des designers de Louis Vuitton, qui ne savent plus quoi inventer pour faire causer les internautes et convaincre les riches de se couvrir de ridicule à coups de milliers de dollars. (mbr)