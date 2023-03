Francine Lecoultre a quitté Fribourg pour Los Angeles afin de créer des costumes de films.

Cette Romande crée les costumes les plus célèbres de Hollywood

Francine Lecoultre a créé les tenues des films les plus rentables de ces dernières décennies. Une exposition qui a lieu dans son canton d'origine, Fribourg, met à l'honneur ses réalisations.

Sans elle, Hollywood serait perdu. De Mission impossible 3 à Star Trek en passant par Fast & Furious 7, Francine Lecoultre confectionne depuis plus de 30 ans les costumes des plus gros blockbusters. Selon la RTS qui lui a dédié un portrait mercredi 29 mars, la Romande de 74 ans a signé de son aiguille une soixantaine de productions et de séries éminentes.

«Ce qui me plaît, c’est l’innovation, l’invention: il s’agit toujours de créer des choses qui n’existent pas» Francine Lecoultre, costumière. rts

Née à Fribourg, elle a vécu une longue partie de sa vie en Suisse. C'est à 43 ans passés que Francine Lecoultre décide de quitter son emploi dans l'éducation. Elle part à Los Angeles se former dans la couture de science-fiction. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Durant son parcours, sa plus grande réalisation s'avèrera être une robe faite de 1001 cristaux pour l'actrice Amy Adams dans Il était une fois (2007).

Amy Adams, dans Il était une fois (2007). Image: disney

Où voir ses costumes?

Désormais iconiques, de nombreuses pièces de la Fribourgeoise sont actuellement exposées dans son canton. Attention, le dernier jour de cette exposition est ce samedi 1er avril.

Pas de panique si vous ratez le coche! Il vous est toujours possible de contempler d'autres costumes inédits de Francine Lecoultre dans le film Shazam! La rage des dieux actuellement au cinéma. A l'affiche notamment: Lucy Liu (Charlie et ses drôles de dames) et Rachel Zegler (Hunger Games). (mndl)

Elle a participé à l'élaboration des costumes de La nuit au musée 3.

Elle a aussi dessiné les costumes d'Hocus Pocus 2. instagram

Francine Lecoultre a également travaillé sur les costumes du film The Cell avec Jennifer Lopez.

Certains costumes du film J.Edgar, c'est elle. dr