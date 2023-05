Le défilé Victoria's Secret est de retour, mais tout va changer

«Coucouuu, c'est noussss!» Image: FilmMagic

Le défilé Victoria's Secret était un événement phare pendant de nombreuses années avant de disparaître. La marque de lingerie annonce son retour.

Vous vous souvenez de Victoria's Secret? Ces petites culottes en «dentelles» que toutes les filles portaient dans les années 2000 à 2010. La marque de lingerie ultra sexy est tombée dans l'oubli depuis quelques années déjà. Mais Victoria's Secret, ce n'était pas que des sous-vêtements en polyester et en élasthanne, c'était aussi un défilé de mannequins appelés les «Anges» aux corps taillés dans une branche de céleri. Eh bien après quatre ans d'absence, ce show gigantesque sera de retour en décembre, mais avec quelques changements ô combien nécessaires, nous explique le Elle magazine.

C'était l'un des défilés les plus regardés au monde depuis sa création en 1995. Rien d'étonnant si on analyse de plus près sa recette magique: des mannequins en tenue ultra sexy qui défilent au rythme de la performance de l'artiste choisi pour animer la soirée: les Spice Girls, Lady Gaga, Selena Gomez, Taylor Swift, The Weeknd et bien d'autres ont chanté sur le catwalk de Victoria's Secret.

Marie-Antoinette se retournerait probablement dans sa tombe... Image: Disney General Entertainment Con

Côté top models de l'ancienne génération, on compte les célèbres Claudia Schiffer, Tyra Banks, Gisele Bündchen ou encore Adriana Lima. Les dernières têtes qui ont marqué le show sont Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner et Karlie Kloss.

The Weeknd pendant le défilé en 2016

Renaître de ses cendres

Si Victoria's Secret vivait sa meilleure vie pendant des années, en 2018, tout a basculé. Harcèlement sexuel, propos transphobes du directeur marketing, manque d’inclusivité, liens avec l’affaire Epstein et le phénomène Me Too ont provoqué la chute de la marque et par extension de ses Anges. La cote de popularité descend en flèche et le défilé n'est pas renouvelé.

Pour laver sa réputation, VS a enchainé les opérations marketing. Plus d'inclusivité, mannequin plus-size, transgenre ou trisomique, tous les moyens sont bons pour sauver son image.

Quand aura lieu le défilé?

C'est sur Instagram que Victoria's Secret a annoncé son nouveau défilé appelé le Victoria's Secret World Tour, incluant «une nouvelle génération de femmes». La bande-annonce montre le visage de modèles d'horizons différents, une vraie nouveauté pour la griffe qui s'était toujours tournée vers la même type de corps.

Vidéo: instagram

Selon le Wall Street Journal, le défilé ne sera pas en live, mais sera présenté sous la forme d'un film disponible sur les services de streaming. L'événement réunira des créatrices issues de quatre grandes capitales mondiales: Londres, Lagos, Bogotá et Tokyo. Les créatrices Supriya Lele, Bubu Ogisi, Melissa Valdes et Jenny Fax créeront une collection qui sera complétée par celle de Victoria's Secret, nous explique le magazine français Elle.

Adriana Lima, l'un des Anges charismatiques de la marque. Image: Disney General Entertainment Con

Mais ce nouveau positionnement sera-t-il concluant? Il faudra attendre cet automne pour en avoir le cœur net. Une chose est sûre, la concurrence est rude depuis l'entrée de la marque de lingerie Savage x Fenty de Rihanna en 2019, qui s'est emparée du marché de l'inclusivité dans la lingerie. Tout comme la marque Skims de Kim Kardashian, pensée et créée «pour toutes les femmes».

