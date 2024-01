Sandra Milo sur le tapis rouge du Festival de Venise, en 2023. Image: www.imago-images.de

Une figure incontournable du cinéma italien vient de disparaître

La famille de l'actrice italienne Sandra Milo a annoncé son décès à Rome à l'âge de 90 ans. Elle était tout à la fois muse et diva de Fellini et tellement plus.

L'actrice italienne Sandra Milo est décédée à Rome à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille. Elle était l'une des actrices les plus populaires du cinéma italien et une muse du réalisateur vedette Federico Fellini.

Née à Tunis en 1933, Sandra Milo était la cousine du chanteur et acteur français d'origine italienne Yves Montand. Elle a étudié à l'université de Milan tout en travaillant comme mannequin. Découverte par un producteur de cinéma, elle a fait carrière comme star aux courbes érotiques dans des productions italiennes et françaises.

Sandra Milo dans Adua et ses compagnes (1960). Image: wikimédia

L'actrice s'est particulièrement fait connaître pour son rôle de Carla, la petite amie de l'acteur principal Marcello Mastroianni dans Otto e mezzo (1963) de Federico Fellini, pour lequel elle a reçu le «Nastro d'Argento», le prix des journalistes du cinéma italien, ainsi que pour son interprétation dans Giulietta degli spiriti (1965) de Fellini.

En 1968, elle se marie en secondes noces avec un chirurgien romain et se retire ensuite du monde du cinéma jusqu'en 1979. Par la suite, on la voit notamment à la télévision en 1985 comme présentatrice de l'émission «Piccoli fans».

Dans les années 1980, Sandra Milo a fait la une des tabloïds en tant que maîtresse de longue date de l'ex-premier ministre Bettino Craxi. Au cours du nouveau millénaire, on l'a surtout vue sur scène. Elle est également apparue à plusieurs reprises dans des émissions de découverte de talents. (jah/ats)