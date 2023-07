Le crooner américain Tony Bennett est mort à l'âge de 96 ans

Crooner d'exception, Tony Bennett s'en est allé. Keystone

Un crooner de légende s'en est allé

Il était venu enchanter l'Auditorium Stravinsky en juillet 2015, accompagné de Lady Gaga, Tony Bennett s'est envolé à 96 ans.

Tony Bennett, le dernier des grands crooners américains, est mort vendredi, selon des médias américains. Il avait 96 ans et s'était forgé une carrière extraordinaire. Le chanteur avait plus de 60 albums enregistrés à son actif, sa carrière connaissant un retour en grâce au début des années 2000.

Alec Baldwin, qui caricaturait sa personnalité exubérante pour la télévision, décrivait «un gars pour qui il n’y a pas de bosses sur la route», rappelait Télérama lors de son hommage.

Le crooner, apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance, a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies. Il disait avoir hérité la musique de son père, émigré de Calabre vers les New York, à la fin du XIXe siècle.

Il avait été diagnostiqué en 2016 comme atteint de la maladie d'Alzheimer. (ats/afp/svp)