Taylor Swift à Newark en août. image: keystone

Du jamais vu: Taylor Swift rafle les 10 premières places du hit-parade américain

Lundi, la chanteuse américaine est devenue la première musicienne de l'histoire à occuper simultanément les dix premières places du hit-parade américain.

Taylor Swift entre dans l'histoire. Les dix morceaux les mieux placés du «Billboard Hot 100», avec en tête la chanson Anti-Hero, sont issus du nouvel album de la chanteuse de 32 ans, Midnights (2022), a annoncé lundi le service spécialisé Billboard. En 64 ans d'histoire des charts, aucun artiste n'avait jamais réussi cela auparavant.

L'année dernière, c'était le rappeur canadien Drake qui s'était approché de très près de ce record: neuf de ses chansons avaient figuré pendant une semaine dans le top 10 des charts américains.

Cette année, il n'a pas eu cette chance: «Drake fait de l'électro?!!», l'album surprise du rappeur bouleverse ses fans de Melissa N'Dila

Midnights a été mis en vente le 21 octobre et a temporairement paralysé le service de streaming Spotify face à l'afflux d'utilisateurs. Il est devenu l'album le plus streamé en une journée dans l'histoire de la plateforme. Ce 10e album studio a permis à Taylor Swift de revenir à musique plus pop après une incursion dans le genre folk. (ats)

(Traduit et adapté de l'allemand par mndl)