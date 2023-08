Agressions sexuelles: le chanteur de Rammstein ne sera pas poursuivi

Le succès de Rammstein, groupe germanophone le plus vendu au monde, repose notamment sur la démesure des concerts, à grand renfort de pyrotechnie, de riffs de guitare et de la présence physique imposante de Till Lindemann.

L'affaire avait débuté fin mai avec le témoignage d'une Irlandaise de 24 ans accusant le chanteur et parolier du groupe de l'avoir droguée et agressée sexuellement à l'issue d'un concert le même mois en Lituanie.

Le parquet de Berlin, à propos du chanteur du groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde

«L'évaluation des preuves disponibles (...) et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes»

L'univers de la crypto est-il devenu un vaste Far-West, où les têtes sont mises à prix? Après que cette économie virtuelle ait engendré des fortunes et rendu riche de nombreux investisseurs, une paranoïa est en train de s'emparer des aficionados de la monnaie virtuelle. Des fausses morts, des liens abscons et autres relations obscures avec la mafia, les investisseurs qui végètent dans cette économie volatile et insaisissable vous le diront: la règle d'or est de ne faire confiance à personne. Jamais.