Rock Oz'Arènes est annulé cette année, et l'an prochain?

«Nous avons eu des discussions informelles. La situation s'est apaisée. La balle est dans leur camp. Nous attendons désormais la proposition d'un projet, d'une vision, d'un concept concret, et de savoir s'il sera sur notre commune. Nous sommes à l'écoute.»

La Ville faisait référence à leur réaction à une information donnée par la Municipalité elle-même lors de la séance du Conseil communal sur les subventions, annonçant un report de l'édition 2023 du festival de musique à 2024. Une annonce démentie vigoureusement dès le lendemain par l'équipe de Rock Oz'Arènes, critiquant une «information faussement interprétée et divulguée par la Municipalité d'Avenches» .

Mais en novembre, cinq jours après le vote positif du Conseil communal, la Municiaplité décidait de suspendre l'aide pour le Rock Oz'Arènes . L'exécutif estimait que la «confiance avait été rompue» à la suite d'une communication du Conseil de fondation du festival et de prises de position de la directrice artistique «contradictoires» et «compliquées».

En octobre dernier, la Municipalité d'Avenches avait proposé au Conseil communal de soutenir à hauteur de 200 000 francs par an les festivals Rock Oz'Arènes et Avenches Tattoo (100 000 francs chacun), qui se dérouleront sur le territoire de la commune pendant la restauration de l'amphithéâtre romain. Ce montant sera alloué jusqu'en 2029, date prévue pour la fin du chantier. Le législatif avait donné son accord.

«En réponse à de longues démarches administratives, un accord positif est finalement tombé fin septembre 2022 avec les autorités du Canton de Vaud pour le lieu-dit le "Cigognier" à Avenches, malheureusement beaucoup trop tard pour y monter une édition 2023 à cause de contraintes archéologiques et autres exigences structurelles liées à ce site»

«Mais notre nouveau projet pour Rock Oz'Arènes doit encore mûrir afin de pouvoir trouver sa place sur le long terme, un retour dans les arènes étant trop incertain après rénovation du site», expliquent les responsables de la manifestation. «Rien n'est exclu pour une édition 2024 qui trouvera, espérons-le, un chemin paisible et un nouveau site canon», soulignent-ils. Les organisateurs précisent:

Le Conseil de Fondation dit avoir «travaillé sans relâche», particulièrement ces trois dernières années, dans la «lourde tâche» de trouver un nouveau site, tout en œuvrant pour fêter les 30 ans du festival en 2022: de Fribourg à Epalinges et Payerne en passant par Gletterens; même la place du Moléson n'aura pas échappé à leur vision locale et étude de faisabilité.

«Après une longue expérience dans un site aussi unique que les arènes, le temps a filé et le travail fut ardu pour trouver un lieu pouvant correspondre à l'identité du festival, tant son histoire est indiscutablement liée à ce lieu mythique d’Avenches.»

Le festival Rock Oz'Arènes à Avenches (VD) n'aura pas lieu cette année. Après plusieurs options envisagées hors des arènes, en restauration, le Conseil de Fondation et les organisateurs ont annoncé jeudi devoir renoncer à l'édition 2023. L'espoir subsiste pour 2024. Les responsables indiquent:

