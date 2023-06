Elton John fait ses adieux à Glastonbury

Elton John a célébré 52 ans d'une grande carrière qui s'achèvera cet été. Keystone

La star âgée de 76 ans est montée pour la première fois sur la scène du mythique festival, devant plus de 200 000 spectateurs.

Face à un public qu'il n'oubliera «jamais», Elton John a livré dimanche le dernier concert britannique de sa tournée d'adieu. Il s'est produit lors du festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Costume doré, lunettes aux verres rouges, la star de 76 ans est arrivée d'un pas un peu raide sur scène, acclamée par la foule, avant de s'installer au piano pour entamer «Pinball Wizard». Une chanson qu'il interprétait dans le film «Tommy» (1975), adapté de l'opéra rock des Who.

Il enchaîne ensuite sur «The Bitch is Back», avant de lancer: «C'est une soirée très spéciale et émouvante pour moi, c'est peut-être mon tout dernier spectacle en Angleterre, en Grande-Bretagne, alors j'ai intérêt à bien jouer.»

Pour relever le défi, le crooner enchaîne les titres phares, de «Your Song» entonné par un public scintillant de paillettes, en passant par «Candle In The Wind», un jubilatoire «Crocodile Rock», ou un intense «I'm Still Standing».

Il a ensuite dédié «Don't Let The Sun Go Down On Me» à son «ami» et «inspiration» George Michael, mort le jour de Noël 2016, qui aurait eu 60 ans ce dimanche. Pendant ces deux heures de concert sans rappel, celui qui est né Reginald Kenneth Dwight a été rejoint sur scène par quatre invités.

Tout d'abord le London Community Gospel Choir et Jacob Lusk du groupe soul-pop Gabriels, vêtu d'une improbable queue de pie rose. Puis, avec Stephen Sanchez, il a repris l'un des titres du jeune artiste américain de 20 ans. Il a un peu plus tard partagé la scène avec Brandon Flowers, des Killers, pour «Tiny Dancer», et avec Rina Sawayama pour «Don't Go Breaking My Heart».

«52 ans d'amour»

Elton John a terminé en apothéose sur «Rocket Man», avec envolée au piano et feu d'artifice. Lors de ce concert qu'il n'oubliera «jamais», il a remercié le public de s'être habillé pour l'occasion, pour ces «52 ans d'amour et de loyauté»:

«J'ai passé le meilleur des moments. Je ne vous oublierai jamais, vous êtes dans ma tête, mon cœur et mon âme, vous avez été incroyables»

L'artiste britannique achèvera sa tournée d'adieu mondiale à Stockholm le 8 juillet. «C'est la première fois qu'on me demande» de jouer à Glastonbury, avait déclaré la star, fin mai dans une interview à la BBC. «Ca arrive au bon moment, je crois au destin et c'est la plus magnifique des façons de terminer en Angleterre.»

Baptisée «Farewell Yellow Brick Road», la dernière tournée du chanteur aux 300 millions de disques vendus dans le monde a débuté en 2018 et devait initialement durer trois ans, avec plus de 300 dates prévues. Mais elle a été perturbée par la pandémie de coronavirus, une opération de la hanche en 2021 et un test positif au Covid l'année dernière.

Parmi les autres têtes d'affiche du festival de Glastonbury, Lana Del Rey, Lewis Capaldi, les Arctic Monkeys, Amadou & Mariam, ou encore Rick Astley et son immanquable «Never Gonna Give You Up» qui a fait de lui une star en 1987. Vendredi, les Foo Fighters, pour la première fois depuis 25 ans au festival, ont déboulé pour un concert surprise.

Le leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana Dave Grohl a également été invité à rejoindre sur scène les Guns N' Roses - pour leur première participation au festival - pour un «Paradise City» revisité, ainsi que les Pretenders. Glastonbury accueille plus de 200 000 festivaliers qui débarquent avec tentes et sac à dos. Début novembre, les billets se sont vendus en un peu plus d'une heure pour l'édition 2023, malgré un tarif qui frôle les 400 francs. (sda/ats/afp)