Elton John (au centre) a reçu la National Humanities Medal des mains de Joe Biden en compagnie de Jill Biden. Image: sda

Elton John reçoit la National Humanities Medal, remise par Joe Biden

Lors d'un concert à la Maison-Blanche, Elton John s'est vu décerner la National Humanities Medal par Joe Biden.

Sa musique «a changé nos vies»: le président américain Joe Biden a rendu hommage avec ces mots vendredi à Elton John, avant un concert à la Maison-Blanche de la légende de la musique pop britannique, dont Donald Trump est un grand fan.

«Quel taudis ici!», a plaisanté Sir Elton John, costume noir scintillant et lunettes aux verres orangés, en se mettant au piano. Derrière lui s'affichaient la résidence du président américain tout illuminée et une fanfare militaire en grande tenue.

2000 invités au concert à la Maison-Blanche

Jouer dans ce décor est «la cerise sur le gâteau», a-t-il ensuite dit avant d'entonner «Your Song», ballade incontournable de son répertoire.

Sous une immense tente transparente dressée dans les jardins du 1600 Pennsylvania Avenue, l'exécutif américain avait convié quelque 2000 invités: des activistes, en particulier des militants des droits des personnes LGBTQ+, le personnel soignant, des enseignants...

Parmi eux figuraient la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai et l'ancienne championne de tennis et militante Billie Jean King. Le chanteur a rappelé son engagement dans la lutte contre le sida et remercié les Etats-Unis pour l'aide apportée dans ce combat.

Musique de campagne pour Donald Trump

Il s'agissait, selon la Maison-Blanche, de célébrer le pouvoir unificateur de la musique. Mais comme à Washington tout est toujours politique, difficile de ne pas penser à l'ancien président américain, quand le chanteur a entonné «Rocket Man», l'un de ses innombrables tubes.

C'est ainsi que Donald Trump avait surnommé le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Le républicain avait pour habitude de passer des chansons d'Elton John pendant ses réunions de campagne, en particulier «Tiny Dancer», autre tube que l'artiste a interprété vendredi soir.

Elton John «sidéré» en recevant sa médaille

Le Britannique, qui à 75 ans effectue une grande tournée aux Etats-Unis, a remercié Joe Biden pour son invitation mais aussi loué l'ancien président George W. Bush.

«J'aimerais juste que l'Amérique soit davantage capable de dépasser les clivages partisans» Elton John

Avant de reprendre son concert d'une quarantaine de minutes, conclu avec un autre succès planétaire, «I Am Still Standing». Joe Biden a pour finir remis à l'artiste la National Humanities Medal. «Je ne suis jamais sidéré, mais là je suis sidéré», a commenté Elton John, fort ému, en recevant sa décoration. (sas/ats)