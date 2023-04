Vidéo: watson

Vous n'avez jamais vu Mars comme ça

De nouvelles images envoyées par une sonde spatiale ont permis aux scientifiques de cartographier la planète rouge.

Mars, notre planète rouge voisine, fascine depuis que l'astronomie existe. Selon les astronomes, il y aurait eu il y a fort fort longtemps des conditions similaires à celles que nous connaissons ici sur Terre. Aujourd'hui c'est un terrain vague et hostile à la vie. En effet, son atmosphère s'érode depuis quatre milliards d'années. Un groupe de recherche à Abu Dhabi s'intéresse à ce fait. Avec l'aide de nouvelles images d'une sonde spatiale, il a été récemment possible de créer une carte holistique de Mars avec un niveau de détails qui n'a jamais existé auparavant:



Pour leur atlas, les chercheurs du Center for Space Science de la New York University Abu Dhabi n'ont utilisé que des images de la sonde Al-Amal ou Hope de l'Emirates Mars Mission (EMM) des Émirats arabes unis. L'EMM est la première mission interplanétaire des Émirats arabes unis et du monde arabe, et a été commandée par les dirigeants du pays en 2014.

La sonde Al-Amal a été lancée du Japon le 20 juillet 2020 et est entrée en orbite autour de Mars sept mois plus tard, le 9 février 2021. Elle observe donc la planète depuis environ deux ans, soit une année martienne. Elle poursuivra sa mission scientifique d'exploration de Mars jusqu'à mi-2023, avec la possibilité de la prolonger d'une autre année martienne.



Mieux comprendre l'atmosphère terrestre

Avec ces informations, Mars n'est pas seulement cartographiée plus précisément. Ces informations devraient également fournir une compréhension plus détaillée de l'amincissement de l'atmosphère de la planète qui a conduit à son refroidissement et à son assèchement au cours des quatre derniers milliards d'années. Cela devrait aider la communauté scientifique internationale à mieux comprendre les processus atmosphériques sur Terre.

Ici, vous pouvez prendre votre temps pour étudier l'atlas : source: Center for space science, nyu abu dhabi

