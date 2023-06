La NASA prend le thème des ovnis très au sérieux

«A l'heure actuelle, nous n'avons aucune donnée explicite suggérant qu'il y ait une connexion entre les phénomènes anormaux non identifiés et la vie extraterrestre»

Leur but n'est pas de passer en revue les «phénomènes anormaux non identifiés», le terme officiel utilisé, afin de tenter d'expliquer un par un des événements observés par le passé, mais il est de formuler des recommandations à la NASA sur la façon de les étudier de façon rigoureuse à l'avenir.

«Les données existantes et les exposés de témoins sont insuffisants pour fournir des preuves concluantes sur la nature et l'origine de chaque événement. Nous avons besoin de données de haute qualité.»

La Nasa déclare avoir besoin de plus de preuves et de données.

Surprise! A seulement 27 ans, Danny Khezzar chef d'un restaurant étoilé à Genève, réintègre le prestigieux concours français.

Danny Khezzar est une machine de guerre derrière les fourneaux de Top Chef, la brigade cachée d'Hélène Darroze. Telle une hyène qui traque ses proies la nuit, il terrasse un à un ses adversaires et cela alors qu'il a été éliminé de l'émission officielle dès la deuxième semaine. De hyène, il en a aussi le rire (et c'est un compliment). Chacune de ses phrases est ponctuée d'un «hihihihi!» singulier qui lui donne un capital sympathie énorme. En plus d'être toujours souriant et de bonne humeur, le Genevois arbore des cheveux longs tressés et fait de la trap latine sur son temps libre. Un ovni.