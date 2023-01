Ceci n'est pas un champignon, calmez-vous. C'est une image de la série d'horreur The Last of Us. hbo

Le champignon de «The Last of Us» existe en vrai et il est flippant

La série HBO tirée d'un jeu vidéo met en scène un champignon qui transforme les humains en zombies. Ce parasite existe vraiment et colonise certains insectes. Mais peut-il coloniser les hommes?

The Last of Us, la série à succès inspirée d'un jeu vidéo, prend racine dans notre propre réalité et notre propre écosystème. Oui, le champignon mortel de la série qui est la cause de l'extinction humaine existe vraiment dans la nature. On l'appelle cordyceps ou plus précisément: Ophiocordyceps unilateralis sensu lato (appelons-le cordyceps, hein).

Notre avis sur la série:

«La nature est bien plus terrifiante que tout ce qu’on pourrait inventer» Neil Druckmann, l'un des créateurs du jeu vidéo.

Jusqu'à maintenant, les films de zombies comme World War Z, I am Legend ou encore Resident Evil mettaient la faute sur des virus. L'un des créateurs de The Last of Us, Neil Druckmann, raconte qu'il a été inspiré par un documentaire de la série Planet Earth de la BBC montrant ce que le cordyceps fait aux insectes.

Que se passe-t-il lorsque le cordyceps colonise une fourmi?

Vidéo: instagram

«Ce champignon se fraie un chemin dans l'esprit des insectes et modifie complètement leur comportement» Neil Druckmann

Le cordyceps est capable de prendre le contrôle d'un insecte minuscule comme une fourmi ou d'un insecte plus gros, comme une araignée. Il navigue d'abord dans le sang de son hôte puis entre dans les cellules musculaires et disperse ses spores, modifiant ainsi son comportement jusqu'à ce que l'insecte se fossilise d'une certaine manière. Oui, c'est glauque.

En fait, le cordyceps envahit tout le corps de l'insecte, mais il ne touche pas le cerveau. On trouve ce champignon rare principalement dans les zones tropicales, comme la forêt amazonienne au Brésil ou au Costa Rica, mais aussi en altitude comme en Chine, au Bhoutan et au Népal.

Je suis tombée sur une araignée colonisée par un cordyceps au Costa Rica.

Neil Druckman s'est posé la question qu'on se pose tous en découvrant ce champignon: et si le cordyceps nous sautait dessus? Que se passerait-il? Prendrait-il le contrôle de notre esprit?

La réponse est non, d'abord parce qu'aux dernières nouvelles, les champis ne sautent pas sur les gens et ensuite, parce que le cordyceps est (pour le moment) incapable d'infecter nos organismes. Déjà, il faut savoir qu'il existe quelque 600 champignons ophiocordyceps dont 35 sont connus pour leur capacité à fabriquer des zombies. Donc relax.

Paul Stamets, célèbre mycologue américain et auteur de plusieurs livres, a justement regardé la série cette semaine et a publié un post sur Instagram pour mettre les choses au clair.

«Il s'agit d'une fiction exploitant la mycophobie: la peur des champignons. Il est naturel pour les humains de craindre ce qui est puissant, mais mystérieux et incompris (...) En fait, les champignons de type cordyceps pourraient remplacer la majorité des insecticides chimiques par une solution écologiquement rationnelle et économiquement évolutive.» Paul Stamets sur Instagram

Paul Stamets est un mycologue célèbre qui a écrit de nombreux bouquins notamment sur les champignons hallucinogènes. instagram paulstamets

On lui prête même des vertus

Ce n'est pas juste que le cordyceps est inoffensif pour l'homme, l'homme lui prête carrément des vertus extraordinaires. Il est par exemple utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Il est surnommé l'or brun ou le Viagra de l’Himalaya, référence à ses propriétés sur la libido et les performances sexuelles. En 1993, il a carrément eu son moment de gloire: lors des championnats du monde d’athlétisme, des athlètes chinois avaient établi plusieurs nouveaux records du monde dans diverses disciplines. Soupçonnés de dopage, ils ont finalement révélé avoir introduit le cordyceps dans leur alimentation.

Aux Etats-Unis, le marché du cordyceps connaît une croissance rapide dans le cadre des compléments alimentaires et des plantes médicinales. Les yogis l'ont déjà adopté. Plusieurs marques pour «gens cool» proposent des poudres de cordyceps à mélanger avec son smoothie ou son shaker. On peut par exemple citer Anima Mundi créée par une Costaricienne installée à New York. Sa marque cartonne auprès des acharnés du bien-être. Grâce à un marketing jouant sur le côté spirituel plutôt que sur le côté pharmaceutique, ce genre de marques touchent principalement les jeunes de 30 ans.

Les produits Anima Mundi sont vendus en ligne.

En parlant de parasite...

D'autres animaux qui mettent mal à l'aise?

1 / 18 Calme-toi mère Nature

Les pires adaptations de jeux vidéo au cinéma