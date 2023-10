9 fun facts sur les champignons pour briller en société

Certains champignons brillent dans l'obscurité. Image: Shutterstock

9 fun facts pour impressionner votre oncle champignonneur

L'automne est arrivé, et les champignons vont bientôt faire leur grand retour dans les forêts et les supermarchés. Mais ces eucaryotes ne sont pas seulement délicieux en sauce sur une tranche de pain, ils sont aussi extrêmement fascinants.

Raphael Bühlmann Suivez-moi

Plus de «Société»

Tout a commencé ce matin à la rédaction par un commentaire acerbe, voire carrément haineux, d'un collègue sur les champignons shiitake. Ce à quoi j'ai répondu être un grand amateur de shiitake; je ne me lasserai jamais de ce goût umami.

Quand j'étais enfant, je détestais les champignons, mais aujourd'hui, il existe une ou deux variétés que, je dois bien l'avouer, j'apprécie bien. Faites-moi un burger végétarien avec un champignon portobello couvert de fromage fondu en guise de steak, et je suis votre homme.

Mais assez parlé de moi, parlons plutôt champignons.

Ce ne sont ni des plantes ni des animaux

Vous pensiez que les champignons appartenaient au règne végétal? Ce n'est pas le cas. Bien qu'ils aient longtemps été considérés comme des plantes, les champignons forment un règne à part au sein des êtres vivants eucaryotes. Ils sont même plus proches des animaux que des plantes. La raison en est qu'ils ne peuvent pas faire de photosynthèse. Comme les animaux, ils doivent puiser leur nourriture dans leur environnement. Mais contrairement aux animaux, ils l'absorbent sous forme dissoute à leur surface.

Un bolet bai. Image: Shutterstock

Plus de deux millions d'espèces

On estime qu'il existe entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de champignons dans le monde. C'est la conclusion à laquelle est parvenue en 2017 une équipe de chercheurs de Berlin et de Londres. Seul le monde animal peut se targuer d'une diversité d'espèces encore plus grande.

En revanche, cela dépasse de loin la richesse en organismes végétaux: les champignons ont une diversité 6 à 10 fois plus vaste que les plantes. Autre fait intéressant: jusqu'à présent, seules 120 000 espèces de champignons sont connues et documentées scientifiquement. Entre 92 et 97% de toutes les espèces de champignons existantes attendent donc encore d'être découvertes.

Ils peuvent devenir énormes

Le plus grand être vivant de Suisse – oui, un champignon – a été découvert en 2004 près du col de l'Ofen (GR): il s'agit d'une armillaire sombre, d'un diamètre de 500 à 800 mètres et d'une surface de 35 hectares – ce qui correspond à une surface d'environ 50 terrains de football. Il est âgé d'environ 1000 ans. Il s'agirait même du plus grand champignon d'Europe.

Un spécimen encore plus grand a été découvert en 2000 dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Il est environ 30 fois plus grand que l'armillaire du col de l'Ofen; son âge est estimé à 2400 ans. A sa naissance, les Achéménides de Perse régnaient encore sur l'un des plus grands empires de l'histoire. Le poids du champignon est estimé à environ 600 tonnes.

Ils grandissent extrêmement vite

Les champignons absorbent de l'eau, ce qui entraîne une augmentation de la taille de leurs cellules. Cela leur permet de croître beaucoup plus rapidement que par la simple division cellulaire. Plus ils absorbent d'eau, plus ils deviennent grands. Certains champignons doublent leur taille en seulement 24 heures.

Les pleurotes poussent particulièrement vite. Elles sont généralement prêtes à être récoltées une semaine seulement après la fructification. Vous pouvez aussi les cultiver vous-mêmes: ce sont des champignons comestibles très appréciés.

Les pleurotes sont aussi très jolies. Image: www.imago-images.de

Ils brillent dans le noir

La pleurote de l’olivier est un champignon surtout répandu dans le bassin méditerranéen; elle est connue pour sa bioluminescence: en d'autres termes, elle brille dans l'obscurité. C'est l'enzyme luciférase qui est responsable de cette luminescence.

Mais attention, pas touche: ce champignon est très toxique!

Ils transforment les fourmis en zombies

Ophiocordyceps unilateralis: ce champignon au nom compliqué se trouve surtout dans les forêts tropicales humides. Il est connu pour se développer en tant que parasite sur les fourmis et manipuler leur comportement, les transformant pour ainsi dire en «zombies» dénués de volonté.

La fourmi infectée grimpe alors sur une plante, se mord très fort et meurt – après quoi le champignon sort de sa tête. De nouvelles spores se forment, qui infectent ensuite d'autres fourmis.

Ils bénéficient de la radioactivité

Dans la zone contaminée par la radioactivité de Tchernobyl, on a trouvé des champignons appelés radiotrophes. Ceux-ci utilisent la mélanine, un pigment que l'on trouve également dans notre peau, pour produire de l'énergie à partir des radiations radioactives.

Comme ils absorbent les radiations, il est question d'utiliser de tels champignons comme protection contre les radiations dans l'espace – par exemple lors de futures missions sur Mars.

Ils peuvent aussi pousser sur les pieds

En fait, un grand nombre de bactéries et de champignons vivent sur la peau de l'homme. Il n'y a pas lieu de paniquer: en règle générale, ils ne sont pas nocifs. Mais si vous souffrez de stress ou d'un système immunitaire affaibli, ces champignons normalement inoffensifs peuvent déclencher des maladies. Il en va de même pour le cuir chevelu et les ongles.

Une mycose du pied ne ressemble pas à ça. Image: Shutterstock

Ils font peur

Vous avez déjà vécu ça? Il existe en effet une phobie liée aux champignons, appelée mycophobie. Les personnes qui en souffrent ont une peur irrationnelle des champignons, qu'il s'agisse de leur apparence, de leur odeur, de leur texture ou même de leur simple idée. Cette peur peut être si forte qu'elle affecte la vie quotidienne.

Dans les cas extrêmes, cette phobie peut même déclencher des attaques de panique. On ne sait pas ce qui la provoque, mais elle peut être traitée, comme les toutes phobies en général, par une thérapie de confrontation.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder