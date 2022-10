Anna Sorokin durant son procès en 2019. Image: AP Pool New York Post

Anna Sorokin, qui a inspiré «Inventing Anna», est sortie de prison

Devenue célèbre grâce à la série Inventing Anna sur Netflix, Anna Sorokin n'est pas pour autant libre.

Celle qui a arnaqué tout le gratin new-yorkais ainsi que des magnats de la finance en se faisant passer pour une riche héritière allemande est sortie de prison ce mercredi 5 octobre, selon Bloomberg. Elle devra être confinée chez elle et porter un bracelet électronique. Elle devra également rester à l'écart des réseaux sociaux, donc ne vous fatiguez pas, elle ne va probablement pas poster sur Instagram, à notre grand désarroi, parce que chez watson, on avait suivi le dossier de près.

Anna Sorokin, qui se faisait appeler Anna Delvey, était détenue par les services de l’immigration et des douanes américains depuis 17 mois, après avoir purgé près de deux ans de prison. La Russe de 31 ans a été libérée sur parole pour bonne conduite. Sa caution s'élevait à 10 000 dollars.

Elle a encore un confortable coussin financier

Inventing Anna, la série de Shonda Rhimes, a cartonné sur Netflix. L'actrice Julia Garner, connue également pour son rôle dans la série Ozark, a interprété cette arnaqueuse avec brio.

On découvrait alors une jeune femme avec un culot extraordinaire, arnaquer l'élite new-yorkaise, même des personnalités de la finance qu'on pensait rompues à l'exercice.

C'est notamment grâce à une journaliste de Vanity Fair avec qui elle était amie au moment de sa «gloire» qu'elle s'est fait arrêter en 2019 pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé, avant d’être libérée pour bonne conduite en 2021. Anna Sorokin avait ensuite été détenue pendant plus d’un an et demi par la police de l’immigration américaine à cause de son visa périmé, avant d’être relâchée sous conditions ce mercredi.

Grâce à la série, Anna Sorokin a gagné 320 000 dollars de Netflix. Mais elle a dû rembourser les victimes à hauteur de 199 000 dollars. Elle a aussi dû régler 24 000 dollars d’amendes d’État et dépenser 75 000 dollars en frais d’avocat. Théoriquement, après la caution, il lui resterait 12 000 dollars. La Russe n'a plu qu'à pondre un livre qui raconte sa version de l'histoire et bingo!

