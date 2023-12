image: netflix, canva, montage: watson

Selon Netflix, vous n'allez pas très bien

Apparemment, vous avez froid en dedans, tout près du coeur, en 4K Ultra HD.

Il suffit d'un simple détonateur pour prendre le pouls d'une population. Un attentat, une pandémie, une inflation ou une élection sont autant d'éléments extérieurs susceptibles d'offrir quelques indices sur le moral des troupes. Si, ces dernières semaines, on pouvait vous croire angoissés, défaitistes, isolés, revanchards ou gueulards, il n'en est rien. Selon Netflix, trois tracas majeurs vous étreignent: la vie en ville, la pauvreté et l'absence de chaleur.

Le 25 décembre dernier, la vidéo la plus regardée sur cette plateforme de streaming n'a pas été Holiday ou Le Grinch. Pas non plus cette énième série populaire que l'on peut enfin rattraper sous un plaid. Ou le spectacle controversé de l'humoriste britannique Ricky Gervais, démoulé pile le jour de Noël, tel un dernier cadeau empoisonné.

Mais un feu. Un feu de cheminée.

A chacun le sien, apparemment. En France, c'est le programme baptisé Crépitement de bois de bouleau de cheminée qui a animé le ballet des fourchettes dans la dinde. Une séquence d'une heure qui offre l'illusion d'être allé couper des bûches en famille et d'avoir autre chose pour braver le froid qu'un lugubre chauffage au sol ou une eau-de-vie qui aurait survécu à grand-papa.

C'est à la fois beau et effrayant de savoir que l'on a encore la force d'invoquer un petit coin de cheminée. Surtout quand c'est pour se chamailler sur le Moyen-Orient, l'immigration, les trottinettes électriques, le foie gras et Gérard Depardieu. Et puis, tant pis si les flammes nourrissent un écran plat en 4K Ultra HD, plutôt que la cavité bien connue du père Noël.

Comme un concert de Kiss en hologrammes ou une polémique sur les réseaux sociaux, tant que c'est bien fichu, on n'y voit que du feu.

Les cheminées, les vraies, avec de la pierre et des braises, se font aussi rares que la maison des parents, le cousin à la campagne, le séjour à Copenhague, les appartements haussmanniens et les bons films sur Netflix. On n'a plus le temps, plus l'argent, plus les parents.

Une cheminée, c'est là où l’on dépose un trophée, boit un chocolat chaud après quelques pistes noires, lit un roman qui fait du bien, baise quand on est amoureux. Alors peut-être bien que Crépitement de bois de bouleau de cheminée, en 4K Ultra HD, est tout ce qu'il nous reste pour coller un sparadrap sur nos nouvelles tristesses.

Bonne année?