Netflix dépasse les attentes

La plateforme de streaming empile les nouveaux abonnés, qui porte le total d'aficionados de Netflix à 260 millions.

La plateforme américaine Netflix démarre 2024 en grande pompe après avoir gagné plus de 13 millions d'abonnés supplémentaires pendant la saison des fêtes de fin d'année. Au total, elle compte plus de 260 millions d'abonnés.

Netflix «s'impose comme leader incontesté dans la guerre du streaming», a réagi mardi Ross Benes, analyste d'Insider Intelligence, après la publication des résultats trimestriels de l'entreprise.

«Le groupe a dépassé les attentes en ajoutant 13 millions d'abonnés dans le monde, dont près de 3 millions sur le marché nord-américain, où le public est le plus saturé» Ross Benes

L'entreprise californienne, qui avait déjà gagné près de 9 millions d'abonnés pendant l'été, doit notamment cette croissance spectaculaire à sa politique plus stricte en matière de partage des mots de passe entre utilisateurs et à son abonnement moins cher avec de la publicité.

«Nous en sommes à 23 millions d'utilisateurs mensuels actifs» de cette formule, s'est félicité Greg Peters, codirecteur général. En novembre, Netflix en avait annoncé 15 millions.

Un accord de diffusion pour le catch

«La croissance des abonnés grâce au nouveau règlement finira par s'estomper», a noté Ross Benes. Mais, selon lui, le pionnier du streaming «prévoit de soutenir la demande de son public en poursuivant ses ambitions dans la programmation en direct».

«L'obtention des droits de diffusion de WWE Raw montre que Netflix prend ce sujet au sérieux», a souligné l'expert. L'entreprise a en effet annoncé mardi matin avoir passé un accord de diffusion sur dix ans avec la ligue professionnelle américaine de catch WWE, moyennant 5 milliards de dollars.

Le catch doit aussi contribuer à la nouvelle activité publicitaire du groupe et «cela fournira une justification supplémentaire pour augmenter les prix des abonnements à l'avenir», a estimé Ross Benes.

Le pionnier du streaming a réalisé 8,8 milliards de dollars (7,7 milliards de francs) de chiffre d'affaires au quatrième trimestre (+12,5% en un an), dont il a dégagé un bénéfice net de 938 millions de dollars, un peu en dessous des attentes des analystes, mais largement supérieur aux 55 millions de la même période l'année précédente.

Et il a de grandes ambitions pour le trimestre en cours, pariant sur une croissance de 13%, soit plus de 9 milliards de dollars de revenus et près de 2 milliards de bénéfice net. (ats/afp/svp)