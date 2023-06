La série la plus regardée de Netflix n'est pas celle que vous croyez

La plateforme de streaming a changé son calcul qui détermine quelles sont les séries les plus populaires. Voici les résultats.

Si jusqu'à présent la quatrième saison de Stranger Things était la série américaine la plus regardée sur Netflix, les choses ont changé. C'est désormais Mercredi avec Jenna Ortega à l'affiche qui occupe la première place. Réalisée par Tim Burton, la série compte 252 millions de vues.

Pour établir ce classement, Netflix se penchait auparavant sur le nombre d'heures visionnées pendant les 28 jours suivants la sortie de la série. Désormais, la plateforme de streaming calcule le nombre d’abonnés qui a regardé le programme dans son intégralité sur une période de trois mois. Ce qui a redistribué les cartes.

Image: allociné

Ainsi, avec cette nouvelle méthode de calcul, le top 3 des séries américaines les plus regardées de Netflix est composé de Mercredi, Stranger Things saison 4 et Monstre: l’histoire de Jeffrey Dahmer, de Ryan Murphy, toutes sorties en 2022. Dans le classement, on retrouve également La Chronique des Bridgerton, Le Jeu de la dame ou encore The Night Agent.

Du côté non anglophone, la série sud-coréenne Squid Game reste la plus regardée avec 265 millions de vues. Elle est suivie de la série espagnole Casa de Papel.

Pourquoi un tel changement?

Selon France info, ce changement est dû à l'offre publicitaire de Netflix. Avec ces données, la plateforme de streaming peut communiquer aux annonceurs quels contenus fonctionnent et dans quelles proportions. Une vision à long terme qui permettrait ainsi à Netflix de mieux définir les tarifs proposés aux annonceurs. En bref, c'est du marketing.

