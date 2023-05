Netflix met fin au partage de compte gratuit en Suisse

Une ère touche à sa fin: à partir de ce mardi, il ne sera plus possible de partager gratuitement son compte Netflix avec des personnes extérieures à son foyer. Pour ce faire, il va falloir désormais passer à la caisse.

L'homosexualité, la gauche et l'islam: un plan foireux

Des «Allah Akbar» contre une journée LGBTQIA+ dans une école en Belgique, des footballeurs en France qui refusent de porter les couleurs arc-en-ciel: la gauche s'y prend mal sur la question homophobe.

On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C’est avec cette réplique fameuse de Michel Blanc dans Les bronzés font du ski, que la gauche multikulti tente depuis plusieurs années des travaux d’approche avec ceux qu’elle appelle les «musulmans» et qu'elle appréhendent comme «minorité». Les jugeant en butte à des discriminations et à l’islamophobie, elle s’emploie à les inclure dans un grand ensemble intersectionnel, où certaines parties du corps social cumuleraient les difficultés en raison de leur statut doublement ou multiplement minoritaire. Par exemple: femme, noire, lesbienne et musulmane.