Image: Shutterstock

Voici comment Netflix va vous empêcher de partager votre mot de passe

La plateforme de streaming désire enrayer le partage des mots de passe et vient de diffuser les premiers contours de cette opération délicate et d'envergure.

C'est le nouveau grand combat de Netflix: réussir à faire payer les 100 millions d'utilisateurs qui réussissent à obtenir un mot de passe pour ne pas payer. Cette fois-ci, Netflix est décidé à stopper l'hémorragie. Selon la plateforme, c'est le seul moyen pour d'augmenter considérablement le nombre d'abonnés en Amérique du Nord. Avec cette nouvelle manoeuvre, Netflix espère réaliser des recettes annuelles supplémentaires de 721 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis et au Canada.

Le site spécialisé The Streamable a examiné les informations autour de cette nouvelle opération, prête à remplir un peu plus les caisses du roi du streaming.

Plus possible de partager des comptes hors d'un foyer

Place à la grande question: est-il toujours possible qu'un compte soit partageable? Oui, mais uniquement au sein d'un même foyer. Pour ce faire, les utilisateurs doivent utiliser du même Wi-Fi et ouvrir l'application ou le site Netflix au moins une fois tous les 31 jours. La connexion récurrente au Wi-Fi avec vos appareils sera reconnue par Netflix comme un appareil dit de «confiance».

Il n'est donc plus possible de se connecter à un compte ailleurs que sur le Wi-Fi principal. Pour les plus soucieux, Netflix ne facturera pas automatiquement les titulaires de compte dont les informations sont utilisées en dehors de leur domicile.

Les autres utilisateurs de votre compte ne peuvent transférer les données de leur propre profil

La firme de Los Gatos proposera une fonctionnalité à ses clients de transfert de profil qui leur permettra de migrer leurs recommandations d'émissions, leur historique de visionnage vers leur propre compte s'ils décident d'en créer un nouveau. Les utilisateurs souhaitant récupérer les séries ou films en cours de visionnage pourront basculer leur historique sur un nouveau profil.

Aussi, il est possible que votre compte Netflix soit bloqué si vous vous connectez hors de votre domicile, et par conséquent, lors de voyages. The Streamable rappelle qu'il est possible à l'abonné d'utiliser Netflix sur un ordinateur portable d'entreprise, par exemple, peut demander un code temporaire au service lors de la connexion au compte pendant sept jours consécutifs.

Netflix saura vous tracer

Et si vous souhaitez gruger Netflix, il vous sera bien difficile à cause du suivi des adresses IP, des informations de connexion et des activités du compte. Le mastodonte du streaming vous suivra à la trace lors de votre activité sur votre compte, pour déterminer si vous êtes bel et bien sur un appareil connecté à votre Wi-Fi principal.

De premières mesures qualifiées de timides par les observateurs. Pourquoi? La raison se niche dans cette peur d'éviter une fuite massive des utilisateurs qui partageaient des comptes. Netflix a commencé à tester des méthodes pour facturer 3 dollars aux utilisateurs lorsqu'une personne extérieure au domicile (validée par la plateforme) a accédé à leur compte dans plusieurs pays d'Amérique latine en 2022.

Ralf Beyeler, expert en télécommunications et en streaming auprès du service de comparaison en ligne Moneyland, nous expliquait récemment qu'il serait «totalement irréaliste de s'attendre à ce qu'une grande partie d'entre eux souscrivent un abonnement payant.»

Maintenant que tout est dorénavant connu et appliqué, reste à savoir s'il y aura afflux ou exode de consommateurs. (svp)

Les coulisses du tournage de la série Mercredi

1 / 13 Les coulisses du tournage de la série Mercredi

«Les gens qui squattent le compte Netflix de quelqu'un d'autre, c'est des radins»