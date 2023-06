Netflix a réussi son coup

Mais certains n'ont pas accepté cette trahison de la part de Netflix et ont simplement décidé de se désabonner de la plateforme de streaming. En effet, les annulations de compte ont également augmenté au cours de cette même période, bien que jugée non alarmante par l'institut Antenna.

Rien qu'aux Etats-Unis, la plateforme a enregistré une augmentation de 102% par rapport aux mois de mars et avril. En moyenne, Netflix enregistre 73 000 inscriptions quotidiennes sur la même période. C'est plus que lorsque les premiers confinements ont été mis en place pendant la pandémie de Covid-19 .

Comment vivre quand on est une princesse et que papa est un pervers déchu

Eclatant, fascinant ou cauchemardesque: il faut lire Cormac McCarthy

L'écrivain américain, décédé ce mardi, laisse derrière lui une sombre armée de personnages marginaux, criminels et ivrognes taiseux dont il a tracé les parcours improbables avec une plume somptueuse. Hommage.

Cormac McCarthy s'en est allé, ce mardi 13 juin. L'écrivain américain est décédé chez lui, dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Il avait 89 ans. La nouvelle, annoncée dans la soirée, a vite fait le tour du monde, experts et observateurs déplorant le départ de «l'une des grandes voix de l’Amérique», d'un romancier «formidable et discret» qui fut «l'un des plus renommés et influents de la planète».