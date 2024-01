Il y a une astuce pour manger les Pringles

Les Pringles doivent, selon leur fabricant, être mangées d'une certaine manière afin de profiter au mieux de leur goût.

Les chips empilées comme les Pringles ne se distinguent pas seulement des chips de pommes de terre courantes par leur recette. Leur forme est également particulière. Elle permet de les transporter et de les stocker en économisant de la place et en évitant de les casser.

Mais cette célèbre courbure dissimule un piège que la plupart des gens ne ressentent qu'au moment de la dégustation.

Voici comment il faut manger les Pringles

La plupart des chips empilées ne sont assaisonnées que sur une seule face: la face inférieure. Celle-ci est donc bien plus savoureuse que la partie supérieure. C'est ce qu'explique la marque Pringles sur son site Internet.

Les Pringles se déclinent en d'innombrables saveurs. Image: Shutterstock

Si vous ne voulez pas manger de chips sans goût, il faut donc mettre le snack dans la bouche dans un sens bien précis. Lequel? Vous devez poser la partie courbée sur votre langue, avec les bords qui remontent de chaque côté de votre bouche.

Ainsi, les épices entrent ainsi directement en contact avec vos papilles. En revanche, si vous préférez un goût moins épicé, il vous suffit de retourner la chips.

Cela ne concerne pas les autres chips

Ce phénomène ne concerne pas les chips de pommes de terre classiques. En effet, du fait qu'elles sont placées librement dans l'emballage, la poudre d'épices se répartit à chaque fois que le sachet est secoué.

Cependant, il peut arriver que les chips du haut aient un goût plus fade et plus ennuyeux que celles du bas. La raison? La poudre d'épices a tendance à s'accumuler au fond de l'emballage. Pour éviter cela, il existe une technique simple: retourner le sachet et l'ouvrir à l'envers afin de répartir à nouveau les épices. (t-online)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)