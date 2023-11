Une banane épluchée et voilà que vous découvrez un point brun à l'extrémité de la banane. t-online

Voici ce que cache la tache brune au sommet des bananes

Avez-vous déjà remarqué un point brun à l'extrémité de la chair de la banane après l'avoir épluchée? Voici de quoi il s'agit.

Vous vous réjouissez de croquer dans la banane que vous venez d'éplucher. Soudain, vous remarquez une tâche brune à l'extrémité du fruit. Le reste de la chair est cependant blanc ou jaune clair. Cela signifie-t-il que la banane est mauvaise? Pouvez-vous manger le bout brun ou faut-il le jeter?

Ce qui se cache derrière la pointe brune de la banane

Ne soyez pas dégoûté par la petite tache brune au bout de la banane. Il s'agit en effet du reste de la fleur qui a donné naissance à la banane, explique la revue spécialisée «Annals of Botany».

Il en va de même pour le petit dard qui se trouve parfois encore partiellement dans la chair de la banane. Il fait également partie de la fleur qui a donné naissance au fruit de la banane.

Si vous êtes tout de même dégoûté par ce petit aiguillon ou la partie tachée, vous pouvez évidemment les enlever. Consommer les restes de la fleur ne pose toutefois aucun risque pour la santé.

La partie brune n'est généralement visible que si vous épluchez la banane en l'ouvrant au niveau de la pointe et non de la tige. Avec cette technique, vous évitez d'une part que la chair du fruit soit écrasée lorsque vous enlevez la peau. D'autre part, grâce à cette méthode, les fils blancs qui se détachent normalement lors de l'épluchage restent collés à la peau et non à la chair du fruit.

Le saviez-vous?

Vous avez sûrement remarqué qu'il y a aussi d'autres petits points bruns ou noirs dans la chair de la banane. Ceux sont les graines du fruit. Dans de nombreuses variétés de bananes, ces points ont été éliminés par des croisements, de sorte que la chair de la banane est généralement blanche ou jaune.

