Voici les 25 villes où on mange le mieux dans le monde

Une nouvelle étude de données très complète vise à dresser un tableau précis des destinations où on mange le mieux. Londres, New York, Paris et Tokyo sont au top, tandis que la première ville suisse se trouve dans le ventre mou du classement.

Les habitants des grandes métropoles sont généralement très fiers de la cuisine de leur ville d'origine. Certaines ont une cuisine locale reconnue internationalement, qui jouit d'une popularité mondiale. D'autres ont une offre pléthorique de restaurants étoilés. D'autres encore ont une offre fantastique grâce à diverses diasporas.

Un restaurant étoilé avec vue sur le lac Léman. Image: tripadvisor

On peut toutefois se demander si cette perception subjective, généralement teintée d'une bonne dose de fierté locale, correspond réellement à la vérité.

À cette fin, le portail de voyage Holidu a commandé une vaste étude visant à déterminer quelles sont les 75 villes du monde qui offrent la meilleure diversité et expérience culinaire. Ainsi a été établie The World Food City Destination Index, qui utilise pour la première fois un ensemble de données complet et des formules mathématiques pour créer un classement.

Jam Delish, un restaurant végétalien des Caraïbes à Londres. Dans le classement, les points sont attribués entre autres pour la diversité de l'offre d'une ville. Image: thelittlelondonvegan.co

Le nombre total de points attribués à une ville résulte d'un calcul qui prend en compte une multitude de facteurs, dont:

Le nombre d'étoiles Michelin d'une ville.

Le nombre de restaurants de classe mondiale.

La sécurité telle que l'hygiène alimentaire ou encore la sécurité contre la criminalité, etc.

L'expérience du visiteur ou la diversité des cuisines internationales proposées.

Des points sont également attribués pour l'offre de cuisines spécifiques du monde — chinoise, sud-asiatique, est-asiatique, sud est-asiatique, MENA (Middle Eastern and North African), latino-américaine et ainsi de suite.

Les étoiles Michelin d'une ville sont additionnées, tous les autres critères se voient attribuer un score résultant d'une formule de calcul (voir ci-dessous). Tous ces facteurs additionnés donnent ensuite un score global pour la ville en question:

Londres, Paris, New York, Tokyo — les premières places ne sont guère surprenantes. Mais en ce qui concerne la Suisse, seule Zurich, 25e, parvient à se hisser de justesse dans le premier tiers. Lausanne se situe au milieu du classement, à la 44e place, tandis que Genève (52e) et Bâle (66e) sont reléguées en queue de peloton. Mais cela devient passionnant quand on vérifie la liste plus détaillée:

Ainsi, Zurich obtient un excellent résultat en matière de sécurité des visiteurs, battue uniquement par Kyoto. Londres ou Paris sont nettement plus faibles dans ce domaine. Zurich est également bien placée en matière de restaurants de classe mondiale, surtout si l'on considère la petite taille de la ville.

Zurich est plutôt faible en matière de diversité culinaire. Et compte tenu du total de toutes les étoiles Michelin, Zurich, en tant que petite ville, présente bien sûr un désavantage mathématique. Lausanne, Genève et Bâle ne sont pas non plus à la hauteur en matière de diversité et d'expérience gastronomique. Dans ce dernier cas, Bâle obtient des résultats étonnamment médiocres.

Mais si l'on considère la petite taille des quatre villes suisses mentionnées par rapport aux autres métropoles de ce classement, on se rend compte que l'offre dans notre pays est plutôt alléchante. Zurich possède par exemple le même nombre d'étoiles Michelin que Berlin. Et bien plus que les villes beaucoup plus grandes de Toronto, Istanbul, Mexico, Stockholm, Copenhague, Chicago et Dubaï.

