«12 milliards de dollars, c'est très peu pour avoir un impact mondial; il faudra les utiliser judicieusement» Image: imago-images

Ils vont lever 12 milliards de dollars pour sauver le corail

Le corail se meurt. Alors que les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du globe, chaque demi-degré menace les écosystèmes. Si la somme est importante, elle est jugée minime par les experts.

Plus de «Société»

Une coalition de 45 pays s'est engagée mardi 3 octobre à lever 12 milliards de dollars d'ici 2030 pour la conservation et la restauration des récifs coralliens. Ces derniers sont menacés dans le monde entier par le changement climatique.

Ce projet, annoncé par l'Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI) créée en 1994 et intitulé «Coral Reef Breakthrough», rassemble des pays qui abritent les trois quarts des récifs coralliens dans le monde.

Il s'agit d'un engagement à doubler les zones de récifs coralliens placées sous protection par rapport aux quelque 60'000 km2 actuels et d'en restaurer environ 10'500 km2.

Au total, le projet prévoit un engagement pour des investissements totalisant 12 milliards de dollars de fonds publics et privés d'ici 2030.

Pour une gestion plus efficace

«Cet investissement nous permettra une gestion plus efficace des récifs coralliens, y compris pour la qualité de l'eau, des zones côtières et des règlementations locales et régionales», a annoncé le groupe.

En 2020, une étude avait estimé à 174.5 milliards de dollars par an les besoins en financement pour assurer une protection plus générale des océans.

Record de chaleur des mers

Ce nouvel engagement survient alors que les récifs coralliens sont menacés dans le monde entier en raison d'un record de chaleur dans les mers cette année. La fréquence et l'intensité des canicules marines a augmenté.

A droite, un corail mort d'un excès de chaleur.

«L'initiative est importante et opportune», a commenté auprès de l'AFP David Booth, professeur d'écologie marine à l'université de technologie de Sydney.

«12 milliards de dollars, c'est très peu pour avoir un impact mondial; il faudra les utiliser judicieusement» David Booth, professeur d'écologie marine

«Les initiatives visant à réduire l'utilisation des combustibles fossiles sont les plus importantes pour les récifs coralliens», a-t-il jugé.

Les océans absorbent 90% de l'excès de chaleur du système terrestre provoqué par l'activité humaine au cours de l'ère industrielle et cette accumulation d'énergie ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère.

Le réchauffement de la température de la mer suscite un blanchiment qui peut être mortel pour les coraux.

Un blanchiment massif a déjà été noté cette année en Floride, avec la crainte que le pire soit à venir avec le phénomène climatique El Nino. (ats/hun)