«Cette fille ressemblait à un homme, je ne savais pas que c'était une femme. Elle surfait comme un homme, s'habillait comme un homme. Elle surfait sur la vague de tout le monde, sans respecter personne. Elle a pris la vague de mon ami et l'a poussé hors du looping. Je suis allé demander pourquoi elle avait fait ça à mon ami. Elle est passée et m'a jeté de l'eau au visage, m'a maudit. J'ai alors perdu la tête et j'ai fini par l'attaquer. J'ai perdu la raison. Ce n'est qu'après m'en être pris à elle que j'ai vu que c'était une femme.»