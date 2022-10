500 millions d'obèses d'ici 2030, sans activité physique

La pandémie a fait stagner les initiatives prises par les autorités. Elle a augmenté les inégalités d'accès aux possibilités d'activités physiques. De son côté, le rapport appelle les Etats à davantage d'efforts pour des données et pour faire de ces activités un outil face aux maladies non transmissibles.

«Davantage de pays doivent appliquer des politiques pour aider la population à être plus active. Les avantages sont énormes, pour les individus mais aussi pour la société et l'économie.»

Moins de la moitié des pays en ont. Parmi elles, 40% ne sont pas opérationnelles et certaines d'entre elles ne sont même pas financées. Moins d'un tiers des Etats ont lancé des lignes directrices pour tous les groupes d'âge. Et la même part surveille l'activité des moins de 5 ans.

Près de 500 millions de personnes vont subir de l'obésité ou des maladies non transmissibles d'ici 2030, sans davantage d'activité physique. Les coûts atteindront 27 milliards de dollars par an, a averti mercredi à Genève l'OMS qui appelle à une action «urgente».

Les adultes devraient faire au moins deux heures et demie d'activité physique par semaine et les enfants une heure par jour.

Le «crétin» James Corden banni brièvement d'un resto célèbre à New York

L'animateur ne peut plus aller manger au Baltazar, institution new-yorkaise. Le propriétaire du restaurant a dit que James Corden était le plus abusif des clients. Depuis, la star s'est excusée.

Voilà ce qu'il se passe quand on est un client célèbre et exécrable. Le restaurant new-yorkais, le Balthazar, véritable institution à Manhattan, a banni l'animateur américain James Corden. Le propriétaire de l'établissement, Keith McNally, a écrit ce lundi 17 octobre sur Instagram: «James Corden est un comédien extrêmement doué, mais un petit crétin d'homme. Et le client le plus abusif envers mes serveurs du Balthazar depuis l'ouverture du restaurant il y a 25 ans.»