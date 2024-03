Voici le meilleur et le pire des looks des Oscars 2024

Il y a eu beaucoup de satin, paillettes, froufrous et fanfreluches au menu de cette 96e édition des Oscars - quitte à frôler l'indigestion. Voici les tenues qui ont suscité des hourras enjoués de la rédaction ou les ricanements les plus mesquins.

Ah, les Oscars... Chaque année, c'est le moment de voir défiler les robes dignes de nos rêves - et de nos cauchemars - d'enfants. D'apprécier à la fois le talent des couturiers et les limites de l'exercice. Ce cru 2024 n'a pas manqué de susciter son lot de grandes joies et de peines profondes. On vous laisse apprécier.

Hailee Steinfeld

Commençons en douceur avec une jolie performance à la sauce Daenerys Targaryen. Manque plus que le dragon.

Image: Variety

Molly Sims

On a dit rendez-vous à Los Angeles, Molly. Pas Dallas.

Image: Variety

Jamie Lee Curtis

La seule, la grande, Jamie Lee Curtis, avec tout le panache et la classe qui la caractérise.

Image: Los Angeles Times

Erika Alexander

Aïe, attention les yeux. On dirait qu'une brebis psychopathe qui se serait accouplée avec une perruche.

WireImage

Jacqueline Stewart

En parlant de perruche, voici un superbe modèle de perchoir à oiseaux.

Getty Images North America

Juliet Donenfeld

On ne pardonne son choix à Juliet Donenfeld que parce qu'elle a 14 ans et que nous aussi, à son âge, on aurait rêvé d'enfiler une robe de sirène à paillettes.

Getty Images North America

Lupita Nyong'o

La version adulte de la robe de naïade, en revanche, fonctionne à 100%.

WireImage

Da'Vine Joy Randolph

Pareil pour le mix audacieux entre le poisson et la perruche. On adore.

Image: FilmMagic, Inc

Zendaya

Et voici un superbe modèle de papier-peint de solarium sorti des années 90.

WireImage

Kirsten Dunst

La robe de Kirsten Dunst est à l'image de de cette cérémonie des Oscars 2024: un peu plate.

Image: FilmMagic, Inc

Carey Mulligan

En revanche, celle de Carey Mulligan relève de l'ASMR visuel. (Rien à voir, mais elle nous évoque un peu la tenue de Plumette dans le dessin animé La Belle et la Bête.)

WireImage

Emily Blunt

On aurait dit aimé dire oui... Et puis, on a vu ce slip de bains en strass à la hauteur de l'entrejambe, et finalement, non. On ne voit plus rien d'autre.

WireImage

Jennifer Lawrence

Voilà pourquoi le motif à pois devrait être strictement réservé aux parapluies. C'est un non.

Image: FilmMagic, Inc

Margot Robbie

Comme tout ce qui concerne Margot Robbie, nous manquons du sens critique nécessaire. Là, c'est donc un grand oui.

Image: FilmMagic, Inc

Billie Eilish

Non, non, non, non, non, non, non. Du col aux chaussettes, on arrache tout et on recommence. Sorry, Billie.

WireImage

America Ferrera

En fait, on avait pas capté que le thème de cette année était «Barbie Passion Sirène». On fera mieux l'an prochain.

Getty Images North America

Eva Longoria

Eva Longoria, en revanche, est divinement méchante dans cette robe digne de Maléfique dans La Belle au Bois Dormant.

Getty Images North America

Emma Stone

On est plus mitigé devant la robe pastel d'Emma Stone qui évoque vaguement un séjour à l'hôpital après avoir avalé par mégarde une bouteille d'eau de javel.

Image: FilmMagic, Inc

Ariana Grande

Pardon par avance à tous les fans d'Ariana Grande que nous nous apprêtons à choquer, mais cette robe nous évoque vraiment les boules d'un sphinx. On vous laisse taper sur Google.

WireImage

Sandra Hüller

Quelques têtes ont dû finir tranchées dans l'entourage de Sandra Hüller au cours de la soirée.

Getty Images North America

Montse Ribé

Certains laissent le conte de fées aller loin. Trop loin. Le thème, c'est «Barbie Sirènes», pas «Barbie Mariposa».

Getty Images North America

Maha Dakhil

Pour d'autres, c'est la fascination pour Star Wars qui dépasse les bornes. Hors thème.

Image: Variety

Eugene Lee Yang

Ah, ben ça, par contre, on adore! Eugene Lee Yang s'est fait plaisir, et nous avec. Il nous faut la même pour aller bosser lundi prochain.

Getty Images North America

Leah Lewis

On est aussi bien inspiré par les franges de Leah Lewis, telle un paon qui a cédé à la tendance Barbiecore.

Getty Images North America

Liza Koshy

Moins sûr pour ce qui est des brassards en forme de rose géante de Liza Koshy. Un peu lourd.

WireImage

La preuve, elle en perd l'équilibre.

Getty Images North America

Bref! Une fois la cérémonie officielle terminée, il est temps de changer rapidement de tenue et de se rendre à la «Vanity Fair Oscar Party». Attention les yeux, c'est partyyyyyyyyyyy.

Jessica Alba

Des roses, de l'argent, des fioritures: Jessica Alba nous évoque un peu ce dessert trop lourd qui tombe sur l'estomac en fin de repas, avec plein de roses en sucre.

PA Images

Selma Blair

Il y a certainement un concept derrière la tenue de Selma Blair, mais on n'a pas trop compris lequel.

PA Images

Olivia Wilde

Simple, profond, efficace. Comme le décolleté d'Olivia Wilde. On valide.

PA Images

Diane Kruger

S'inspirer des années 30, pourquoi pas. Mais là, on dirait Chantal en route pour une soirée Charleston à Yverdon.

PA Images

Emily Ratajkowski

Voici ce qui se passe quand on se bat avec une imprimante.

PA Images

Kendall Jenner

Le look vampirette, une valeur sûre.

PA Images

Kylie Jenner

L'autre soeur Jenner s'en sort très bien aussi.

PA Images

Irina Shayk

Un peu moins celui de plumeau d'Irina Shayk.

PA Images

Eva Longoria

C'est un sans-faute pour Eva Longoria, qui a troqué le noir maléfique pour l'argenté. C'est joyeux et excitant.

PA Images

Kim Kardashian

Kim, pour sa part, a trouvé un excellent moyen d'éviter de se taper la mauvaise haleine des autres convives après minuit. On y pensera.

PA Images

Billie Eilish

C'est mieux, mais Billie, c'est pas encore ça. Recommence.

PA Images

Anya Taylor-Joy

PA Images

Margot Robbie

Comme vous l'avons indiqué plus haut, avec Margot, on est biaisés. On a donc poussé de petits cris d'approbation devant ce bustier vintage Mugler.

WireImage

Jennifer Lawrence

Jennifer... On est aux Oscars. Pas dans un remake de mauvais goût du roman Orgueil et Préjugés.

PA Images

Tallulah Willis

Ma grand-maman avait à peu près les mêmes rideaux.

PA Images

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh aussi s'est laissée tenter par le look maléfique de Cruella d'Enfer, et c'est sublime.

PA Images

Emma Stone

Cloclo, sors de ce corps!

PA Images

Alexandra Daddario

On est moyennement emballés par le noeud géant d'Alexandra Daddario. C'est pas faute d'avoir essayé.

PA Images

Chloë Sevigny

C'est un peu mieux du côté de Chloë Sevigny.

WireImage

Allison Williams

Ça dépasse un peu de partout, mais les froufrous d'Allison Williams doivent être redoutables quand il s'agit de faire la poussière dans les coins.

PA Images

Joey King

Là, on songe plutôt à nos draps humides quand ils sortent de la machine à laver.

PA Images

Vanessa Hudgens

Au cas où vous l'aviez loupé, Vanessa Hudgens est enceinte et elle a misé pour la transparence pour que vous ne passiez surtout pas à côté.

Image: Variety

Kelly Rowland

Beaucoup d'infos, beaucoup de froufrous, beaucoup de tout. Un peu trop peut-être.

Image: Variety

Rita Moreno

Un 10/10 juste pour la pause. Mais à ce stade, on en peut plus des franfreluches.

WireImage

Molly Sims

Molly, je répète: Los Angeles. PAS Dallas.