Non, ce n'est pas une photo du pape

«Le danger qu'on ne fasse plus confiance à rien ni personne est présent... Et cela, c'est le plus grand défi. Il faut trouver une nouvelle logique de vérification, comme on l'a fait dans d'autres domaines sur le net, pour des textes ou de fausses informations. Peut-être faudra-t-il, par exemple, utiliser un moteur de recherche d'images pour savoir si celle-ci est vraie ou pas.»

Anna Jobin, interrogée par watson