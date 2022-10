Le pape utilise son compte Twitter pour faire abolir la peine de mort

Parmi les derniers pays en date à avoir mis fin à l'application du châtiment capital figurent la Guinée équatoriale, le Malawi, le Kazakhstan et la Sierra Leone. (ats/jch)

Au moins 579 personnes ont été exécutées en 2021 dans 18 pays selon le dernier rapport d'Amnesty, publié en mai, dont plus de la moitié en Iran .

Fin 2021, 108 pays avaient aboli la peine de mort par la loi, pour tous les crimes, selon Amnesty International . Et ils étaient plus de 140 à l'avoir abolie en droit ou de facto, soit près des trois quarts des Etats dans le monde.

Un confort au volant digne d'un canapé : les Citroën ë-C4 et Citroën GS

Le nouveau procès d'Harvey Weinstein s'ouvre...et il risque 100 ans de plus

Plus de «Société»

Pénurie d'énergie: après le col roulé, le bonnet à couilles? Non, c'est non!

Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie

Les plus lus

Les cèpes, c'est surcoté - voici 5 autres champis qu'on trouve en forêt

C'est la période des champignons. Mais il n'y a pas que les cèpes dans la vie. Voici cinq autres champignons délicieux qui gagnent à être connus.

Ils se la pètent tellement les gens qui ramassent des cèpes. Je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de poster une photo sur Instagram en classant leurs bolets du plus grand au plus petit. Et n'essayez pas de leur demander où ils les ont trouvés, ils vous riront au nez.