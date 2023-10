Le rappeur et le top model ont vécu une brève amourette en 2022, qui les a emmenés de Miami à New York, en passant par Paris. Getty Images Europe

Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West

Un mois d'amour, c'est court, mais ça reste suffisant pour faire l'objet d'un chapitre mordant dans une biographie. Ce n'est pas Julia Fox qui dira le contraire. Dans un livre paru ce mardi, l'actrice et mannequin dévoile tous les détails (croustillants) de son union non consommée avec Kanye West.

Vivre une aventure avec le rappeur le plus incompris et le plus infréquentable de tous les temps, fût-elle brève et strictement platonique, c'est vendeur. Julia Fox le sait. L'actrice/modèle/actrice, qui signe à 33 ans sa première autobiographie (non, pardon, son premier «chef-d'oeuvre!», ainsi qu'elle le définit modestement au magazine Variety), pouvait donc difficilement passer à côté du chapitre Kanye.

Un chapitre court, mais intense.

Souvenez-vous. Nous sommes en janvier 2022, lorsque le prodige musical, qui se remet à peine de son divorce houleux avec Kim Kardashian (en la harcelant sur les réseaux sociaux, chacun sa thérapie), s'affiche pour la première fois au bras de cette mystérieuse brune aux grands yeux clairs. Six semaines plus tard, leur passion est déjà finie, avant même d'atteindre le cap fatidique de la Saint-Valentin.

4 janvier 2022, les premiers clichés de Julia et Kanye sortent dans la presse. GC Images

L'avantage de faire partie des riches et célèbres de ce monde, c'est que six semaines suffisent à un changement de look radical, un tour du monde en jet privé, une offre de mammoplastie, une partie de Uno, une Fashion Week, un petit pipi en plein air devant un club de Miami et enfin, une distribution de sacs Hermès entre copines. C'est grossièrement résumé, mais vous avez le pitch général.

Premier date et pipi public

Selon Page Six, qui s'est procuré une édition de l'autobiographie Down The Drain en primeur, le chapitre Kanye débute en décembre 2021, lorsqu'un ami demande à Julia s'il peut transmettre son numéro. Ah bon, à qui? Un «artiste célèbre», qui pose beaucoup de questions à son sujet. C'est d'accord.

Ni une ni deux, un premier SMS de «l'artiste» (elle le surnomme ainsi dans tout son récit) tombe bientôt sur l'écran de son téléphone. Puis une «dizaine d’appels téléphoniques». Suivi d'une invitation à passer le réveillon du Nouvel An à Miami à ses côtés. Julia refuse. Dans un premier temps. Avant qu'il ne lui dégaine la carte «jet privé». Quelques heures plus tard, c'est dans un club de Floride que l'actrice et le rappeur se rencontrent pour la première fois en chair et un os. «Sans échanger un mot», ils s'embrassent.

«Je sais que c'est le début de quelque chose de vraiment spécial» Julia Fox, Down The Drain.

Julia ne croit pas si bien dire. L'instant d'après, Kanye conduit la jeune femme vers un parking à l'extérieur du bâtiment. Avant de soulager un besoin pressant contre un mur.

«Une fois qu'il a remonté son pantalon, il a mis ses bras autour de moi et m'a serrée plus près, m'embrassant passionnément» Julia Fox, Down The Drain.

Ah, romantisme, quand tu nous tiens.

Au terme d'un after dans la maison d'un autre «rappeur célèbre de Star Island», les tourtereaux se quittent. Pour mieux se retrouver dès le lendemain, à l'occasion d'un dîner aux chandelles au Carbone de Miami. Kanye West est pressé et n'y va pas par quatre chemins. «Que penses-tu de rendre notre relation publique?» s'enquiert-il. Un ange passe, un photographe surgit, Kanye propose à sa dulcinée une équipe de stylistes pour l'habiller. Oui, oui, oui.

L'épisode du dressing

Quelques jours plus tard, à New York. Julia revient sur l'épisode désormais historique du dressing. Un moment d'anthologie que l'actrice a déjà raconté elle-même en détail dans les pages du magazine Interview (à la demande express de Kanye West, affirme-t-elle dans le bouquin): alors qu'elle se trouve dans un restaurant chic en compagnie de ses nouvelles assistantes Tammy et Linda, Julia est conduite avec stupeur dans les toilettes, où l'attendent des «étagères et des étagères» de vêtements, choisis par Kanye West spécialement pour elle.

Une histoire qu'on vous racontait en détails, ici!

Après le dîner, c'est un second dressing, plus fourni encore, qui l'attend dans la suite de leur hôtel. Les essayages se succèdent, sous la supervision de son nouvel amoureux et d'un photographe d'Interview dépêché pour l'occasion. On suggère à la modèle un haut moulant. Trop large pour elle sans un soutien-gorge, objecte Julia. Heureusement, Kanye a une solution des plus pragmatiques.

«Je peux te faire refaire les seins, si tu veux!» Kanye West à Julia, dans le dressing.

Une offre réitérée plusieurs fois par la suite, notamment lors d'une mémorable partie de Uno qui se prolongera «toute la journée» (peut-être une stratégie pour gagner). Reste que le malaise de Julia va croissant. Il empire lorsque Tammy et Linda lui demandent de signer l'un de ces éternels accords de confidentialité, «NDA», si courants à Hollywood. Julia refuse de signer. Bien lui en a pris, elle pourra raconter tout ça plus tard.

«J'ai l'impression qu'il m'utilise dans un jeu bizarre et tordu» Julia Fox, Down The Drain.

A la Fashion Week, tout fout le camp

De passage par la Fashion à Paris, quelques jours plus tard, la ville de l'amour n'a jamais si mal porté son nom. La tension est déjà palpable. Ils ne sont pas ensemble depuis un mois que Kanye est déjà capable d'énumérer toutes les choses qui l'agacent chez sa petite amie. Amorcées sur le front row, leurs disputes se prolongent jusqu'aux soirées privées et au domicile parisien de «l'un des artistes les plus prolifiques de notre époque». Au point qu'un autre convive leur demande de se calmer et de profiter un peu de la soirée.

A Paris, une Julia complètement relookée très énervée, aux côtés de Kanye West. Getty Images Europe

De retour à New York, c'est par le biais de ses assistantes que Julia apprend la volonté de Kanye de prendre une «pause téléphonique» d'un mois. Mais qu'elle se rassure! Il lui organisera quand même une super soirée d'anniversaire. Le 2 février, Julia se rend comme promis au lieu de rendez-vous, un hôtel de Manhattan, flanquée de sa bande de copines.

Les bras chargés de cinq boîtes Hermès, Kanye West fait une entrée remarquée. Sacs Birkin pour tout le monde. «Mes amies sont ravies, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment qu'il s'agit plus d'un geste d'adieu que d'un cadeau d'anniversaire», confesse l'amoureuse éplorée dans ses mémoires. Julia ne croit pas si bien dire. Après avoir demandé au groupe de «recréer» le moment de déballage plusieurs fois pour un photographe, la soirée tourne court. Après l'avoir fait poser «comme une marionnette», Kanye l'ignore. Le lendemain matin, Julia rompt par message.

«Si tu ne signes pas le NDA, nous ne pourrons pas rester amis», tient quand même bon de la prévenir son ancien amoureux. «Je m'en remettrai!» réplique Julia.

La preuve, en librairie ce mardi. Ma foi, c'est ça, de tricher au Uno.