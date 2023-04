Plus que quelques mois à patienter avant que les mémoires de Britney ne viennent chambouler radicalement notre visionde l'univers. image: getty, montage: watson

People

Britney va tout déballer

Ses mémoires, qui s'annoncent d'ores et déjà «explosives» et «brutalement honnêtes», vont «ébranler le monde».

Plus de «Société»

Accrochez vos ceintures, serrez les dents, sortez les sabliers. Après plusieurs de mois de teasing mystérieux et de promesses flottantes sur les réseaux sociaux, la princesse de la pop américaine est prête à publier son autobiographie.

Si vous êtes aussi impatient que nous à l'idée de les dévorer, voici les réponses à vos questions les plus brûlantes.

Que va-t-on y découvrir?

D'après les murmures des initiés et autres sources anonymes, ce livre ne sera rien de moins que:

«Une histoire de triomphe»

pas du tout modeste, à Une source proche du dossierpas du tout modeste, à Page Six

Mais encore? Selon ladite source, l'ouvrage «couvrira ses moments les plus vulnérables», de son enfance de «petite fille avec de grands rêves», en passant par «sa rupture avec Justin Timberlake», au «moment où elle s'est rasé la tête», jusqu'à «sa bataille avec sa famille au sujet de sa tutelle». Bref, la totale.

Le livre promet une plongée tête la première dans de grands moments de pop culture des années 2000. WireImage

La source de Page Six, qui promet un livre «brutalement honnête», jure encore qu'il s'agit d'une «histoire de survie» aussi tragique que palpitante, qui nous plongera de la bataille de Britney pour se libérer de la tutelle toxique de son père, à son happy end de conte de fées.

Une fin sirupeuse avec son actuel mari, Sam Ashgari. image: instagram

Une deuxième source salue «une lecture inspirante», non seulement parce qu'elle montre la force de l'esprit de Britney, mais aussi parce que «chaque personne, en particulier chaque femme, peut s'identifier et se sentir moins seule. Elle transforme la joie et la douleur en quelque chose de transcendant: l'art». Wow.

«Ce livre va… secouer le monde. Je pense que ce sera également instantanément un best-seller révolutionnaire» Une autre source dans le domaine

de l'édition, tout aussi peu modeste, à Page Six.

Quant à la principale intéressée, cela fait quelques mois qu'elle distille ici-et-là des réflexions au travers de ses posts sur Instagram.

On a appris notamment qu'il existerait non moins de trois versions différentes de ses mémoires: «Psss j'ai écrit 3 versions différentes de mon livre et j'ai eu BEAUCOUP de thérapie tout au long du processus… ça valait le coup ???? Pas si sûr… Voici un nouveau jour», écrit-elle en octobre dernier.

Qui est l'auteur?

Qui dit mémoires de célébrité attendues, dit souvent écrivain-fantôme reconnu. Selon des informations exclusives de Page Six, Britney a eu recours aux services d'un prête-plume de renom pour raconter son histoire «avec tant de style, d'esprit, d'intelligence, d'honnêteté et sans aucun apitoiement».

Sam Lansky, romancier et journaliste reconnu, a écrit pour de grands médias américains tels que le Time, The Atlantic ou encore le New York Magazine. Avant notre chère Britney, Lanksy a eu l'occasion de brosser le portrait de pontes de la pop, dont Madonna, Nicki Minaj et Adele.

En parlant d'écrivain-fantôme... Voici le génie insomniaque qui se cache derrière le livre du prince Harry de Marine Brunner

A la clé de cette collaboration: l'un des contrats les plus juteux de mémoire d'éditeur. Scellé en février 2022, l'accord s'élève à quelque 15 millions de dollars. Soit l'un des plus élevés de l'histoire, après ceux de Barack et Michelle Obama.

C'est pour quand?

L'an dernier, TMZ a dévoilé en exclusivité qu'une publication était initialement programmée pour janvier 2023. C'est sans compter une cruelle «pénurie de papier», qui a retardé sa mise sur les rayons.

La nouvelle date de sortie officielle n'a pas encore été annoncée. Tout juste sait-on que l'éditeur Simon & Schuster serait «ravi» de ces mémoires croustillantes, désormais terminées, mais encore dépourvues de titre.

Selon Page Six, le précieux livre est en train de passer entre les mains des experts juridiques pour d'ultimes révisions. Il nous faudra prendre notre mal en patience encore quelques mois: la sortie est agendée à l'automne.