En juin de cette année, Al Pacino, 83 ans, et sa compagne Noor Alfallah, 29 ans, avaient accueilli leur premier enfant. image: Keystone

People

Tout juste papa, Al Pacino se sépare de la mère

Il y a du rififi dans la bulle d'amour de ce couple qui a fait la Une de tous les tabloïds récemment: l'acteur Al Pacino et Noor Alfallah ne seraient plus en couple, trois mois après la naissance de leur enfant.

Charlotte Koep / T-online

Plus de «Société»

Un article de

Cela fait tout juste trois mois que la star hollywoodienne Al Pacino et sa compagne Noor Alfallah, de 53 ans sa cadette, ont eu leur premier enfant ensemble, leur fils Roman. Mais la nouvelle petite famille ne mènera apparemment pas de vie commune. En effet, selon les médias, les parents se sont séparés peu après la naissance du bébé.

Pour en savoir plus sur ce couple: People Al Pacino bientôt papa à 83 ans: qui est sa jeune amoureuse?

Selon The Blast, des documents judiciaires correspondants sont désormais disponibles, et ont été consultés par divers médias. Noor Alfallah aurait déposé une demande de garde physique exclusive. Cela signifie que Roman vivrait exclusivement avec elle et qu'elle aurait droit à une pension alimentaire.

Noor Alfallah a demandé la garde exclusive. image: instagram

Elle propose néanmoins à l'homme de 83 ans une garde partagée, afin qu'ils puissent prendre ensemble les décisions importantes pour leur enfant. Alfallah, qui fêtera son 30e anniversaire en décembre, accorde également au père un «droit de visite raisonnable». Les frais d'avocat et de justice liés à la garde des enfants seront pris en charge par Al Pacino.

La dernière image sur le compte Instagram de Noor date du 27 août: «Tout mon cœur et la plus grande bénédiction de ma vie. Roman ❤️» image: instagram

Les raisons de cette supposée séparation ne sont pas connues. Le magazine américain People rapporte toutefois que la dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était mercredi dernier, lors d'un dîner à Los Angeles. Ils seraient venus ensemble et auraient passé la soirée avec un autre couple.

Les premières rumeurs d'une relation entre Alfallah et Pacino étaient apparues en avril 2022. Ils avaient alors été aperçus lors d'un repas en commun. Page Six avait appris qu'ils se fréquentaient cependant déjà depuis la pandémie. En mai de cette année, Al Pacino avait confirmé la grossesse d'Alfallah. Roman est le quatrième enfant de l'acteur. Pour Noor, il s'agit de son premier bambin.

Et sinon?

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants👇

1 / 30 Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants source: jérémy pomeroy

Ce taureau se balade en voiture👇