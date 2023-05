People

Al Pacino bientôt papa à 83 ans: qui est sa jeune amoureuse?

C'est le site américain TMZ qui l'affirme: l'inoubliable interprète de Michael Corleone dans Le Parrain attendrait un heureux événement avec sa petite amie Noor Alfallah. Qui est cette future maman, âgée de 29 ans, issue d'une famille américano-koweïtienne et ex-compagne de Mick Jagger?

Sans entrer dans un débat sans fin, c'est vrai qu'à 83 ans, on est d'ordinaire plus enclin à méditer sur sa propre mort que sur la naissance d'un nouvel enfant. Al Pacino, 83 ans, est sans doute en équilibre sur les deux questions philosophiques, puisqu'on raconte qu'il va devenir papa pour la quatrième fois. C'est le site TMZ qui l'annonce, mercredi, citant des proches de la star américaine: Noor Alfalah, 29 ans, sa petite amie depuis trois ans, serait enceinte de huit mois.

Si on sait tout (ou presque) sur l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, cette jeune femme cultive un certain mystère, tout en flirtant avec les projecteurs hollywoodiens. Alors on a fouillé un peu.

Noor Alfalah, petite amie d'Al Pacino. dr

Noor et Al se seraient rencontrés durant la pandémie. C'est un proche du couple qui avait déclaré à Page Six que les deux tourtereaux se «fréquentent sérieusement depuis l'arrivée le coronavirus». Il faudra attendre avril 2022 pour que la principale intéressée officialise la relation, sur Instagram:



Noor Alfalah est née aux Etats-Unis. C'est entourée de ses sœurs Sophia et Remi, mais aussi de son frère Nasser que la jeune femme grandit dans les quartiers cossus de Beverly Hills. Son père, né au Koweït, est notamment le fondateur de ThirtyOneCapital, selon Page Six. La maman de Noor, Alana, est une citoyenne américaine. Si plusieurs proches de la petite amie d'Al Pacino assurent qu'elle «ne sort qu'avec des hommes vieux et riches», elle est issue d'une famille multimilliardaire.

Les médias américains semblent d'accord pour affirmer que la future maman est «diplômée de la Cinematic School of Arts de l'Université de Californie du Sud». Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle bosse dans le monde du cinéma. Vice-présidente de Lynda Obst Productions (filiale de Sony), elle a également signé un «contrat de production de podcasts avec Imagine Entertainment».

Ex-flirt de Mick Jagger

Au niveau de son bilan amoureux, notons par exemple que Noor Alfalah a entretenu une relation avec le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, jusqu'en 2018. A cette époque, elle avait déclaré au magazine Hello que...

«Nos âges n'ont aucune importance pour moi. C'était ma première relation sérieuse et un moment de bonheur pour moi»

Alors que des rumeurs affirmaient qu'elle avait jeté son dévolu sur Clint Eastwood, Noor a dû démentir en précisant qu'il n'était qu'un «très bon ami de la famille». Avant de tomber amoureuse d'Al Pacino, la Californienne a entretenu une brève relation avec Nicolas Berggruen, un milliardaire âgé d'une cinquantaine d'années. Pour l'anecdote, enfin, sachez que sa soeur Remi a entretenu, un temps, une relation avec Prince Jackson, le fils du prince de la pop. (fv)