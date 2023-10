People

Petite sauterie chez Bradley Cooper

Il y avait du beau monde ce jeudi dans la cuisine de Bradley Cooper! Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman et tout le reste de la clique se sont réunis chez l'acteur pour échanger grignotages, potins et bons plans business... ou peut-être juste pour faire tourner les casquettes. Notre roman-photo de l'évènement.

Si on répète souvent que «le monde est petit», celui des people l'est plus encore. C'est pas Taylor Swift qui vous dira le contraire, elle qui cultive un cercle social à peu près aussi étendu que celui de Karine, comptable à Chavannes-près-Renens.

Réunion au sommet

C'est donc une liste d'invités triés sur le volet qui a conflué joyeusement jeudi midi pour un «midi détente» vers le West Village, où se niche la maison à 13 millions de dollars de Bradley Cooper. Outre Taylor Swift, les acteurs Blake Lively, Ryan Reynolds et Hugh Jackman étaient de la partie. Sans oublier le réalisateur Shawn Levy. Il n'aurait pas fallu que la cuisine de Bradley explose, ça aurait porté un sacré coup à l'industrie cinématographique.

Il est entendu que les récents +1, à savoir le boyfriend de Taylor, Travis Kelce, et la conquête présumée de Bradley Cooper, Gigi Hadid, n'étaient pas de la partie.

On ne sait pas si cette joyeuse bande s'était réunie pour trinquer à l'accession de Taylor au club très select des milliardaires – titre fraîchement annoncé par le quotidien Bloomberg. Toutefois, on a tenté d'assouvir notre curiosité en imaginant ce qu'ils ont pu se raconter, avant d'aller déguster Chardonnay et petits fours chez Bradley...

J'espère que ces abrutis ont compris le dress code «casquettes et bottes». Celui qui respecte pas, je le vire! GC Images

Youhouuu Taylor, ma chérie! Comment va? GC Images

Coucou Shawn! Mais... mec, t'es sérieux? Elle est où ta casquette? Tes bottes? T'as pas reçu mon message? GC Images

Comment ça, une casquette? Tu me crois porter une casquette, moi? GC Images

T'es vraiment trop con, sérieux. T'as pris le vin, au moins? GC Images

Comment ça, le vin? GC Images

... GC Images

Bref. C'est là, chez Bradley? GC Images

Ah mais oui! Bon sang quelle horreur, t'as vu ces citrouilles ma chérie? C'est d'un mauvais goût... GC Images

Qu'importe. Allez viens, Shawn. Déjà que je me tape la honte parce que t'as oublié le pinard. GC Images

D'autant qu'on va devoir célébrer mon milliard de fortune, hinhinhin... GC Images

Pfiou, je me sens déjà pompette. GC Images

Taylor, attends! GC Images

Pendant ce temps, à Manhattan.

Bon, j'espère que Ryan n'a pas oublié le pinard. GC Images

Ce serait pas la première fois. GC Images

Moi au moins, j'ai pensé aux bottes. GC Images

Ah mais, maintenant que j'y pense... GC Images

Bordel de merde, la casquette! GC Images

Pas loin de là, à Manhattan.

C'est Taylor qui va être contente, pour une fois que je respecte son dress code à la con. GC Images

MERDE! Le pinard! Ma femme va me tuer. GC Images

Quel con... Bah, j'suis sûr que Hugh y aura pensé. GC Images

A quelques mètres de là.

Lalalalalala! Trop bien! Je me réjouis trop de revoir les coupains! GC Images

C'est Taylor qui va être contente, double ration de vin nature. Et j'ai même pas oublié la casquette! GC Images

Merrrrrde!!!! GC Images

Les bottes. GC Images

Deux heures plus tard...

Hahahaha mais c'te déglinguée que t'a mise ta bonne femme tout à l'heure, c'était fantastique! GC Images

Mouais. Tout ça parce que j'ai oublié le pinard, c'est vraiment pas juste. GC Images

Par contre, pauvre Bradley, on lui a vraiment siphonné sa cave. GC Images

Hugh n'avait qu'à pas ramener du vin nature. Je lui ai dit 100 fois, que c'était dégueulasse. GC Images

Tcho Taytay! Tcho Blake! GC Images

Pense à la casquette la prochaine fois, hein, Blake! Et à ton abruti de mari de prendre le vin! C'est toujours Bradley qui offre! GC Images

Ouais ouais, t'inquiète Taytay... Hic! GC Images

Alala, mes copains... Qu'est-ce que je les aime, même s'ils oublient mes dress code une fois sur deux, ces abrutis... GC Images

Oulà! J'aurais peut-être pas dû prendre ce dernier verre, moi. GC Images

Wow, ça tangue. GC Images

C'était peut-être pas une si bonne idée, ces bottes, en fait... GC Images