Poursuivie pour délit de fuite, Gwyneth Paltrow comparaît cette semaine

La gourou du bien-être va devoir comparaître devant le tribunal cette semaine. Elle est impliquée dans un accident de ski dans l'Utah.

L'ancienne actrice et obsédée du bien-être fait normalement plus parler d'elle pour ses astuces beauté étranges, comme dernièrement avec sa thérapie à l'ozone par voie rectale, que pour ses comparutions au tribunal.

Gwyneth Paltrow est poursuivie en justice et sera jugée cette semaine, rapporte le New York Post. Elle a été impliquée dans un accident de ski et est accusée de délit de fuite sur les pistes. L'affaire ne date pas d'hier. Cet accident a eu lieu en 2016 à Salk Lake City, dans l'Utah.

Gwyneth Paltrow à la neige. instagram

Sur les pistes, la règle veut que ceux qui précèdent un skieur aient la priorité, tandis que ceux qui le suivent doivent prendre des mesures pour éviter les autres. Bien entendu, chacune des parties affirme qu’elle était en avance l’une sur l’autre.

Le plaignant: un certain Terry Sanderson est auteur, journaliste et également «éminent laïc britannique» selon sa page Wikipédia. En 2019, il a poursuivi la star pour 3,1 millions de dollars affirmant qu'elle l'avait gravement blessé lorsqu'elle l'a percuté le 26 février 2016. Il a déclaré qu'il avait subi une lésion cérébrale traumatique, qu'il avait eu des côtes cassées et une perte de jouissance de la vie. Pour les avocats de Gwyneth Paltrow, il ment. Le plaignant a également déclaré que la star, 46 ans au moment des faits, était indifférente après qu'elle l'ait percuté, une autre allégation qu'elle nie.

«Mme Paltrow se souvient très clairement de ce qu'il s'est passé. Elle faisait du ski avec sa famille en vacances dans l'Utah, lorsque le plaignant - qui se trouvait en amont de Mme Paltrow - lui a foncé dans le dos... Mme Paltrow était en colère contre le plaignant et l'a dit. Le plaignant s'est excusé.» peut-on lire dans un document de la défense.

Un moniteur de ski l'a confirmé: Gwyneth Paltrow s’est arrêté pour aider Terry Sanderson. Selon lui, elle a quitté les lieux que lorsqu’elle a supposé que son départ ne pouvait pas entraîner d’autres blessures chez l'homme.

Le plaignant, âgé de 69 ans au moment des faits, «souffrait déjà de 16 problèmes médicaux chroniques», écrivent les avocats de la star. Ils affirment également que les médecins de Terry Anderson ont effectué des tests cérébraux qui n'ont révélé «aucun déficit dans son fonctionnement cognitif» à la suite de l'accident. Le tribunal a également constaté que Terry Sanderson a continué à voyager après l’accident, montrant que ses blessures n’étaient pas graves. Le juge a donc statué que Gwyneth Paltrow n’avait pas fait preuve de négligence et que Terry Sanderson ne pouvait demander que 300 000 dollars au lieu des 3,1 millions espérés.

Quant à Gwyneth Paltrow, elle réclame un dollar symbolique de dommages et intérêts, plus le coût de ses honoraires d'avocat (ce qui risque d'être un peu plus élevé qu'un dollar symbolique). Le jury a 9 jours pour donner son verdict.

