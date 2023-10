Britney Spears règle ses comptes à l'écrit.

Britney n'en a pas fini avec son ex

Dans un nouvel extrait de ses mémoires à venir, Britney Spears en dit plus sur les circonstances de sa séparation d'avec Justin Timberlake.

Il était rongé à l'idée des révélations que le livre de son ex allait distiller à son sujet. Désormais, le voilà servi. Justin Timberlake en (re)prend pour son grade dans l'opus The Woman in Me, qui doit sortir ce 24 octobre sur Amazon.

En attendant que le bouquin n'atterrisse dans les mains fébriles des curieux du monde entier, la princesse de la pop se mue en véritable cheffe d'orchestre du marketing, en dégoupillant de façon bien ciblée - et au compte-gouttes - de véritables petites grenades médiatiques. Première explosion: la révélation d'un avortement auquel Britney dit s'être résolue, en 2000. A cette époque, révèle l'autrice en herbes, Justin Timberlake et elle avaient été surpris par une grossesse non planifiée. Une nouvelle qui avait mis le chanteur «en colère», selon Page Six. Il avait fait savoir «qu'il n'était pas prêt à devenir papa.»

Et désormais, on en sait plus sur les conditions de leur séparation. Millenials du monde entier, préparez-vous, car un mythe risque bien de s'effondrer: votre membre préféré des NSYNC aurait largué l'interprète de Lucky par... SMS. La grande classe!

Ces déclarations viennent confirmer des rumeurs de longue date. La missive numérique aurait ainsi mis un terme à une relation longue de trois ans. En cette année 2002, Britney dit avoir été « dévastée». Elle aurait même envisagé de quitter l'industrie musicale.

«J'étais dans le coma en Louisiane et il courait joyeusement à Hollywood» Britney, relayée par le New York Times.

Spears explique en outre avoir souffert du traitement que lui ont réservé les médias, lesquels l'ont dépeinte comme une «prostituée ayant brisé le cœur du golden boy américain». Les gros titres ont rapidement été amplifiés par la virulence du public après la diffusion du clip «Cry Me a River» de Justin Timberlake, en 2003. Dans celui-ci, l'on peut apercevoir une mannequin dont le visage est caché, mais dont la chevelure blonde fait furieusement penser à celle de Britney. Le clip laissait entendre que la chanteuse l'avait trompé.

Ce sosie de Britney avait enflammé les médias du monde entier, et nourri les spéculations les plus osées.

La silhouette du mannequin faisait penser à la star. image: capture youtube

image: capture youtube

«Dans le clip,une femme qui me ressemble le trompe, et il erre triste sous la pluie» Britney, dans The Woman in Me.

Une deuxième bombe

Or, et c'est là la deuxième grosse révélation de la journée, Britney admet dans ses mémoires avoir embrassé un autre homme pendant la période durant laquelle elle était en couple avec Justin. Il s'agit du danseur Wade Robson, avec lequel il y aurait eu rapprochement dans un bar, un soir, continue Page Six.

Wade Robson. source: pagesix.

«Nous étions dehors un soir et nous sommes allés dans un bar espagnol. Nous avons dansé et dansé. Je l'ai embrassé ce soir-là» The Woman in Me. pagesix

Face à l'incartade, Justin aurait décidé de passer l'éponge. Dans un premier temps, le couple aurait convenu «de dépasser» cette infidélité, étant donné les années pendant lesquelles Brit Brit avait été «fidèle à Justin» et «n'avait d'yeux que pour lui», assure PageSix.

Mais voilà, une catastrophe n'arrivant jamais seule, Britney affirme dans son tome que Timberlake l'a également trompée en 2000 avec «une autre célébrité», que de nombreux fans pensent être la chanteuse Nicole Appleton, qui faisait partie du groupe féminin anglais All Saints.

Ça fait beaucoup à digérer d'un coup? Pourtant, il reste encore cinq jours avant la sortie officielle des mémoires de Britney. Qui sait quelle bombe sera encore lâchée dans l'intervalle. Pour l'heure, l'ex-membre des NSYNC n'a pas encore répondu. Impossible de savoir si, lui aussi, «cried a river».

