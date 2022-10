Vidéo: watson

People

Leni Klum tape la pose en lingerie... aux côtés de sa maman Heidi

Ah la relation mère-fille, y a t-il plus belle complicité au monde? Ce n'est pas le top model Heidi Klum qui nous contredira, puisqu'elle a accepté de poser pour une campagne en dessous affriolants aux côté de sa propre fille, Leni.

La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Leni, 18 ans, est bien en route pour faire briller les plus prestigieux catwalks du monde, tout comme son ultra-célèbre maman, le mannequin Heidi Klum.

Cette semaine, le duo Klum a prouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux (ni ailleurs) en acceptant de tomber la chemise pour la marque de sous-vêtements italienne Intimissimi.

Dans le spot, l'on retrouve le top model germano-américain, âgé de 49 ans et sa fille tournoyant sur le plateau photo dans leurs deux-pièces en dentelles et en talons, les cheveux au vent(tilateur), riant et arborant une très belle complicité. Le marketing, ça rapproche les générations, on vous dit!

Joli coup de pub pour la marque de lingerie italienne basée à Vérone, dont la campagne a été réalisée à Los Angeles, sous la direction de Thomas Hayo. Le communiqué de presse indique qu'Heidi Klum est une «femme de pouvoir par excellence» et représente l'indépendance, la confiance en soi et la force. La nouvelle campagne Intimissimi signifie «l'amour pour soi», mais aussi «l'amour et le soutien entre femmes», ou encore «l'amour entre mère et fille». Beaucoup de mots pour bien peu de tissu!

Heidi & Leni Klum pour Intimissimi Vidéo: watson

Une maman célèbre, ça aide?

Les enfants de célébrité, on a déjà pu l'observer, ne restent jamais trop longtemps dans l'ombre. Leni ne fait pas exception.

La jeune ado a été intronisée sur la scène fashion en décembre 2020. Elle fait alors la Une de Vogue Allemagne aux côtés de sa maman.

(jod)