Paris Hilton a tout pigé à la maternité

Dans le monde de Paris Hilton, devenir maman, c'est d'abord être «trop occupée» pour subir une grossesse. Voici le mode d'emploi.

De même que Paris Hilton n'est pas un être humain comme les autres, elle ne pouvait être une maman comme les autres. On en a pris toute la divine mesure ces derniers jours, alors que la saison 2 de son émission de télé-réalité, Paris In Love, vient de débarquer sur la plateforme de streaming Peacock, pour mettre en émoi les adorateurs de rose, paillettes et chihuahuas.

Après plus de vingt ans dédiés à ses activités d'héritière, DJ, mannequin, actrice, militante, philanthrope ou encore femme d'affaires, cette année, Paris Hilton ajoute un nouveau métier à son arc en entamant ce qu'elle appelle sa «nouvelle ère». Son ère de maman. «La meilleure jusqu'à présent», clame-t-elle avec conviction au magazine Romper.

Elle vient en effet d'accueillir un garçon, Phoenix, au mois de janvier, suivie d'une petite fille, London, fin novembre. C'est peu dire quen un an de maternité, Paris a beaucoup appris. Voici les principaux enseignements que nous pouvons tirer de «maman Paris». Inspirez-vous. (Mais pas trop quand même.)

S'épargner les aléas de la grossesse

Après tout, pourquoi souffrir? Pourquoi subir les nausées, les montées et descentes d'hormones, la fatigue, ce bide plus lourd qu'un diamant, les kilos post-grossesse, les vergetures, les cheveux qui tombent, la vessie écrabouillée, les tétons douloureux, les sautes d'humeur, les envies de bouffe inexplicables. Sans parler de ces inconnus qui osent poser une main affectueuse sur votre petit ventre arrondi sans vous demander la permission. Pourquoi vous infliger un accouchement qui vous laissera durablement et éternellement traumatisée? (Sans parler de l'état post-apocalyptique de votre vagin.)

Paris Hilton toute pimpante, un mois avant d'accueillir son premier bébé, Phoenix. Getty Images North America

Pour éviter tous ces désagréments, Paris a eu recours à une mère porteuse. Ce qui lui offre le triple avantage de ne pas être en contact avec des aiguilles ou des tables d'opération (dont elle a une peur panique), de conserver sa plastique de rêve et, surtout, de ne pas bousculer son agenda. C'est vrai, quoi! être enceinte, ça prend du temps.

«Mon emploi du temps est hors de contrôle. Mes journées sont souvent planifiées un an à l'avance. Il n'y aurait jamais eu de bon moment pour le faire, parce que je n'ai littéralement pas le temps de faire quoi que ce soit dans ma vie» Paris Hilton au magazine Romper, avec, je cite, un «soupir sincère».

Et puis franchement, qui ne rêve pas d'avoir l'air fraîche et dispose en allant chercher bébé, déjà lavé et pouponné, à la maternité, au volant de sa Porsche Cayenne? Les cheveux éclatants, le maquillage impeccable et les jambes légères sur des Louboutin de 12 centimètres?

Moi, oui. instagram

Et puis, la mère porteuse, ça permet aussi de faire des blagues. De garder la surprise jusqu'à la dernière minute. Par exemple, la famille de Paris a appris la naissance de sa deuxième fille autour de la table de Thanksgiving, quelques heures seulement avant l'arrivée du bébé à la maison. Surpriiiiiiiiise!

Deux enfants en dix mois

Ah, et on oubliait! L'avantage ultime de la mère porteuse est de pouvoir physiquement passer de zéro à deux bébés au cours de la même année civile, en dix mois tout pile. Au moins, comme ça, c'est plié.

«Nous voulions qu'ils soient proches en âge pour qu'ils puissent grandir ensemble» Paris Hilton au magazine Romper.

Et si ce passage du simple au double serait ahurissant pour la plupart des parents, pour Paris, c'est fastoche. Elle peut compter sur son armée de nourrices pour appréhender le job de maman avec une «sérénité totale».

Engager une nounou pour les couches parce que, désolée, ça pue

Voilà la deuxième leçon que nous pouvons tirer de Paris in Love: les nounous, c'est chouette. D'abord, parce que ça permet de passer le premier mois sans avoir à toucher à une couche-culotte. Ne pas mettre les mains dans le caca ou le vomi du bébé reste quand même le moyen le plus efficace de ne conserver que le meilleur de la maternité: les balades en poussette Dior, les câlins, les bisous, l'odeur du bébé propre, sa petite peau toute douce, les sourires, les chansons de Noël, l'amour et tout le tralala.

On retient surtout les balades en poussette Dior.

Ensuite, parce que ça permet de pouvoir affirmer sans rougir:

«J'ai vécu une vie vraiment bien remplie et passionnante, mais rien ne m'a rendue aussi heureuse que de voir mon petit garçon rire ou sourire pour la première fois» Paris Hilton au magazine Romper.

Et encore:

«Ce sont de si bons bébés. Ils ont un horaire de sommeil et de repas incroyables, donc ils ne pleurent pas. Ils sont tellement heureux» Paris Hilton.

Ou même:

«Je me sens tellement chanceuse parce que tous mes amis qui ont des enfants me disent: "Je suis debout toute la nuit, ils pleurent toute la nuit." Mes bébés à moi, ils sont tellement calmes, tellement détendus!» Paris Hilton.

Essayer d'en dire autant quand vous n'avez pas une nanny qui se lève à 2 heures du mat' pour calmer bébé à coups de berceuse.

Continuer à bosser, parce que les mioches, ça va un moment

Avoir le luxe de dormir huit heures par nuit et de savourer les promenades au parc, c'est super, mais sur le long terme, faut admettre que c'est un peu chiant. C'est le troisième enseignement de Paris: être maman ne doit pas vous empêcher de faire carrière. Ni de vous amuser.

La preuve: outre un blitz médiatique pour la deuxième saison de son émission de télé, Paris Hilton assure toujours ses DJ sets aux quatre coins du monde, ses apparitions sur tapis rouge, son job d'activiste des droits de l'Homme ou la vente de ses ustensiles de cuisine. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a un deuxième album sur les rails, produit par la chanteuse Sia, 17 ans après le premier.

Finalement, ne pas oublier de se déééétendre

Mais rassurez-vous! Paris Hilton n'oublie pas non plus de lever le pied – même si c'est une tâche un tantinet ardue avec des escarpins. La superstar affirme travailler autant que possible depuis chez elle, où elle dispose de studios de podcast et de photo et, bien sûr, d'un spa.

«Nous restons à la maison. J’aime cuisiner. J'aime être à la maison avec les bébés, les chiots» Paris Hilton, Romper.

Elle peut même prétendre avoir hâte de passer des vacances avec sa famille, dans leur maison de Beverly Park. Être le Père Noël, la Fée des dents et le lapin de Pâques. «Maman Paris» ne garde que la meilleur. Et elle a bien raison.

