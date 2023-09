Certains fans sont déçus de sa nouvelle apparence. source: twitter

People

Mais que se passe-t-il avec le visage de Jennifer Lawrence?

Jennifer Lawrence a beau être l'une des plus grandes stars du cinéma de la décennie, ce n'est pas son talent de comédienne qui a été débattu après son apparition sur le tapis rouge de la Fashion Week de Paris. Les internautes se déchirent au sujet de son visage.

Steven Sowa / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Did she? Did she not? C'est la question que se posent actuellement de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, après que des photos récentes de Jennifer Lawrence aient fait le tour de la Toile jeudi dernier. Elles montrent la star hollywoodienne à la Fashion Week de Paris. L'actrice de 33 ans y a défilé sur le tapis rouge en tant qu'ambassadrice de la marque Dior.

La star de Hunger Games a posé pour les photographes dans un look simple, avec un chemisier blanc et un pantalon chino noir à la coupe large. Ce n'est pas tant la chemise déboutonnée et le soutien-gorge, aux abonnés absents ce soir-là, qui ont fait sensation. Les fans ont plutôt discuté du... visage de l'actrice.

Son maquillage a été passé au peigne fin. Est-ce bien un «smokey eye» et des lèvres bien dessinées que l'on voit-là? Pourtant, surprise, Jennifer Lawrence est connue pour afficher un make-up plutôt léger lors des événements. Certains internautes y voient autre chose: pour eux, la star de cinéma a fait faire quelque chose à son visage. «Qu'est-ce qu'elle s'est fait?», s'interroge l'un d'eux sur Instagram, sous l'une des photos du tapis rouge. Un autre s'alerte, incrédule:

«Qu'est-il arrivé à son visage»

Jennifer a déjà refait son nez

Les rumeurs vont bon train: le Botox, ou même une intervention de chirurgie esthétique seraient responsables de ce changement de faciès. Un commentaire assure:

«Avec tous ces produits de comblement du visage, ce n'est plus Jennifer. Elle est devenue très plastique, tellement triste»

Il n'est pourtant absolument pas confirmé si la jeune femme de 33 ans a eu recours à une quelconque intervention ou non. Ce qui ne décourage guère bon nombre d'observateurs à manifester leur déception, quant à son nouveau look: «Elle était pourtant si belle. Pourquoi a-t-elle changé?»

Les internautes se déchirent pour savoir si oui ou non, Jennifer a eu recours au Botox sur son visage. source: instagram

D'autres, en revanche, ont tenu à défendre leur icône sur la Toile: «Elle est belle. Arrêtez d'être si méchants». Sous les commentaires selon lesquels l'actrice se serait fait injecter trop de Botox, quelqu'un lance égalemen: «Il y a deux jours, elle était encore éblouissante. Elle a peut-être juste légèrement gonflé. Certaines femmes connaissent ce genre de problèmes».

Pour l'heure, Jennifer Lawrence n'a pas répondu aux spéculations. Il y a quelques années, cependant, la star avait coupé court aux spéculations, en admettant avoir subi une opération du nez. Il ne s'agissait toutefois pas d'une procédure de beauté, avait déclaré Lawrence en 2012. L'intervention sur sa cloison nasale aurait été réalisée «pour des raisons de santé», selon la principale intéressée.

Et sinon?

Une IA imagine si Harry Potter avait été Japonais Vidéo: watson