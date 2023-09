De Jean Paul Gaultier à Maison Margiela en passant par Mugler ou encore Balmain, Kylie Jenner est passée de star préado complexée à maman cool autoproclamée. Image: instagram

People

Kylie Jenner, la cadette «cringe» devenue icône

Dans le tumultueux monde de la mode, Kylie Jenner occupe aujourd'hui une place de choix. Mais le chemin a été long et fastidieux pour celle qui a réussi à se forger une identité unique jusqu'à devenir l'icône de la Gen Z.

Plus de «Société»

Kylie Jenner est une femme de superlatif: elle est la plus jeune des Kardashian, l’une des plus jeunes milliardaires et la plus jeune maman de la famille. Mais elle est aussi celle qui a subi la transformation la plus radicale. La benjamine du clan, et en couple avec l'acteur Timothée Chalamet, a grandi sous les projecteurs, pour son plus grand malheur parfois. Mais la jeune femme de 25 ans a su trouver son identité et cultivé un style qui la distingue de sa fratrie.

De Jean Paul Gaultier à Maison Margiela en passant par Mugler ou encore Balmain, Kylie Jenner est passée de star préado complexée à maman cool autoproclamée. Une évolution que l’on accepte volontiers, tant ses looks passés nous ont filé la migraine.

L'ère «king Kylie»

En parfait produit de la Gen-Z, Kylie Jenner a été la première it-girl des réseaux sociaux. Quand elle ne publiait pas ses selfies (ou décolletés) sur Instagram, la belle partageait sa passion pour la maquillage sur Snapchat, très populaire à l'époque. Et sur chaque plateforme, des millions d'internautes scrutaient le moindre de ses faits et gestes. Une ère qui lui a valu le surnom de «king Kylie».

Image: pinterest

Toutefois, «le sens inné de la mode» qu'on lui prête aujourd'hui n'a pas toujours été là. Entre son look pseudoglamour, ses chemises à carreaux grunge, et le hipster chic façon Coachella, Kylie Jenner a tout tenté pour se différencier de ses sœurs ainées, Kim, Khloé Kourtney et Kendall, dont la carrière de mannequin décollait à peine.

Kylie Jenner sur Instagram entre 2014 et 2015. Image: Instagram

Kylie Jenner sur Instagram en 2015. Image: instagram

Mais cette période marque aussi le début de sa carrière en tant que femme d'affaires. La jeune fille, complexée par ses lèvres qu'elle jugeait «trop fines», a longtemps déclaré se servir du maquillage pour camoufler ce défaut. Ainsi, en 2014, et avec l'aide de sa mère, la prêtresse des réseaux sociaux Kris Jenner, la cadette a lancé sa marque de make-up, Kylie Cosmetics. C'est d'ailleurs grâce au démarrage fulgurant de la marque que le magazine Forbes a décerné à la benjamine le titre de «plus jeune milliardaire de l’histoire», en 2019 (avant de le lui retirer en 2020, mais ça, c'est une autre histoire).

Si elle a longtemps nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique, elle avouera (à demi-mot) que son entreprise a été bâtie sur un mensonge, un an plus tard. Pendant un épisode de Keepin Up with the Kardashians, Kylie Jenner assumera, enfin, avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour gonfler ses lèvres.

Dans un monde où la mode est un vecteur d’identité, Kylie Jenner a longtemps été jugée mainstream. Robes moulantes, décolletés plongeants et autres vêtements provocateurs, la starlette a su traverser les frontières pour devenir une figure emblématique de notre époque. Passant de l'adolescente cringe à une jeune femme confiante, puis en une véritable muse de la mode contemporaine, Kylie Jenner a su s'entourer des meilleurs. L'année 2016 sera d'ailleurs marquée par la première apparition de la cadette au Met Gala portant une robe signée Balmain.

Kylie Jenner à son premier Met Gala en 2016. Image: FilmMagic

Elle accueillera son premier enfant deux ans plus tard, Stormi Webster avec le rappeur Travis Scott. Une naissance qui a marqué un tournant significatif dans la vie de Kylie, tant sur le plan personnel que public.

Kylie Jenner, la maman cool

La maternité n'a pas été un frein à la carrière de Kylie. Au contraire, elle a ajouté une dimension supplémentaire à sa vie, révélant une facette de sa personnalité qui l'a rendue encore plus captivante et accessible pour ses fans. Soudainement, Kylie Jenner devient une cool mom moderne, capable de jongler entre ses responsabilités parentales et une carrière exigeante. Une dualité qui n'a fait qu'asseoir son statut auprès de la Gen Z.

Kylie et Wolf sur Instagram, le 14 juillet 2023. Image: Instagram

Elle devient alors une figure à laquelle de nombreuses jeunes mamans peuvent s'identifier, montrant que la réussite dans la carrière et la vie de famille ne sont pas mutuellement exclusives.

Si l'image de Kylie Jenner s'adoucit au fil des années, il reste néanmoins un problème: son petit ami, le rappeur Travis Scott dont l'univers ne colle pas avec celui de la jeune femme, du moins selon les internautes. Un problème réglé en janvier 2023 puisque les deux stars se séparent après avoir accueilli leur deuxième enfant, Wolf (anciennement Aire) Webster.

Son entrée dans le monde du Quiet Luxury

Après sa rupture, Kylie Jenner se réinvente, pour le plus grand bonheur de ses fans. En mai 2023, alors qu'elle se rend à Paris pour la Fashion Week, son style détonne. Fini les robes moulantes et décolletés plongeants: place au Quiet Luxury. Une tendance qui n'est pas nouvelle mais qui a gagné en popularité grâce à Sophia Richie. Son mariage a d'ailleurs été l'un des événements les plus suivis sur les réseaux sociaux.

On en parle d'ailleurs ici 👇 People Le mariage de cette «fille de» était l'événement de la semaine

Kylie Jenner sur Instagram le 20 août. Image: Instagram

Un changement de cap «radical» qui plait. Et la benjamine l'a bien compris puisque selon Vanity Fair, Kylie Jenner serait sur le point de lancer sa marque de vêtements.

Les Kardashian-Jenner vous fascinent?

Encore et toujours du Kardashian