La question du destin de l'héritage de Matthew Perry turlupine les médias. Keystone

People

Qui va hériter des millions de Matthew Perry? Le mystère perdure

Après le décès inattendu de la star de Friends Matthew Perry, une question délicate reste en suspens: QUI héritera de sa fortune de plusieurs millions? Les médias évoquent plusieurs pistes.

Un article de

t-online

Plus de «Société»

Voilà une semaine que le monde a appris à vivre sans Matthew Perry. L'acteur, rendu célèbre par son rôle de Chandler Bing dans Friends, a été retrouvé mort le 28 octobre dans un jacuzzi de sa maison de Los Angeles. Pour l'instant, la cause exacte du décès n'a pas été déterminée. Il n'était âgé que de 54 ans.

Son décès inattendu laisse de nombreuses questions en suspens, notamment celle de savoir ce qu'il adviendra de son héritage de plusieurs millions de dollars. En effet, l'acteur ne s'était pas marié, et ne laisse pas non plus d'enfants. Ces derniers jours, les médias de tous horizons ont tenté de déterminer le montant de sa fortune, et évoquent des pistes quant au destin de cet héritage potentiel.

Estimation de sa fortune

Comme ses cinq co-stars Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox et Matt LeBlanc, Matthew Perry a gagné, selon le magazine Hello!, environ un million de dollars (environ 904'800 francs) par épisode grâce à son rôle dans Friends au cours des dernières saisons.

Après la fin de la sitcom à succès en 1994, les six acteurs principaux ont continué à passer à la caisse. Perry aurait gagné environ 20 millions de dollars (plus de 17 millions de francs) rien qu'en royalties pour les rediffusions de Friends. Et comme le spécifie Gala, l'acteur continuera certainement à toucher des royalties post-mortem.

Avec le revival de 90 minutes en 2021, il aurait engrangé 2,5 millions de dollars (2,26 millions de francs) supplémentaires.

Au moment de son décès, le 28 octobre, l'acteur de série était donc en possession d'une fortune nette de 120 millions de dollars (plus de 108 millions de francs).

L'acteur disposait en outre d'un impressionnant portefeuille immobilier et aurait bénéficié de revenus supplémentaires grâce à l'achat et à la vente de maisons.

L'équipe de la série a fait un communiqué commun pour exprimer leur douleur à la suite de cette perte. «Nous sommes dévastés», ont-ils écrit. source: dr

Quelques pistes pour l'héritage

On ignore pour l'instant si Perry avait déposé un testament ou un fonds fiduciaire. Cependant, assure Hello!, au vu de l'importance de sa fortune, il est fort probable qu'il y en ait un. Les médias n'ont cependant pas encore mis cette information à jour.

La première piste évoquée par Hello! est familiale: comme l'acteur ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfants, sa fortune pourrait vraisemblablement être léguée à parts égales à ses parents. En tant qu'héritiers, ils continueraient à recevoir les royalties de l'acteur.

Des personnes se rassemblent devant un mémorial improvisé pour Matthew Perry à l'extérieur du bâtiment-culte de la série, lundi 30 octobre 2023. Image: AP Invision

L'acteur était très proche de sa mère Suzanne Perry, de son beau-père Keith Morrison et de son père John Bennett Perry. Chacun des parents avait refait sa vie alors que Matthew n'était âgé que d'un an. En conséquence, l'acteur avait cinq demi-frères et demi-sœurs.

Hello! évoque une piste alternative: l'interprète de Chandler Bing pourrait avoir pris des dispositions en choisissant de léguer une partie de sa succession à des organismes qui combattent l’addiction à la drogue dure et à l’alcool. Pour rappel, l'acteur luttait depuis des années pour rester sobre.

Pour l'heure, plus que la question de l'héritage, celle de l'origine de la mort de l'acteur est sur le devant de la scène. Selon les premiers résultats d'analyse, le décès n’est pas dû à une overdose de fentanyl ou de méthamphétamine. Aucune drogue illégale n'avait été retrouvée sur les lieux du décès. Par contre, une série de médicaments sur prescription y figurait. Des analyses toxicologiques plus approfondies sont toujours en cours, dont les résultats ne tomberont que dans quatre à six mois.

Nos articles 👇 Matthew Perry avait une addiction surprenante

On ne pouvait pas se quitter sans un «best of» de Chandler Bing 👇

Vidéo: watson