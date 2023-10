Vanity Fair a demandé à Julia Fox si elle pensait que Kim Kardashian, l'ex-femme de son ancien compagnon Kanye West, avait été «inspirée» par son style. montage: watson

People

Julia Fox admet que Kim Kardashian lui a piqué son style et son mec

Depuis la publication de son autobiographie et «chef-d'oeuvre», Down The Drain, on pensait à peu près tout savoir des liens complexes qu'entretenait Julia Fox avec le turbulent Kanye West et son impitoyable ex-belle-famille Kardashian. Une interview dévoilée ce mercredi par Vanity Fair nous montre que c'est encore plus tordu que ce qu'on imaginait.

Plus de «Société»

Julia Fox est une femme complexe. En plus d'être mannequin, actrice, autrice, poétesse, modeuse, influenceuse et tout le tintouin, elle est également d'une extrême noblesse. La preuve: après nous avoir déballé dans ses mémoires que Kim Kardashian aurait joué un rôle dans sa rupture avec Kanye West, l'écrivaine en herbe ne peut toujours pas s'empêcher de chanter son admiration pour sa rivale.

«En fait, je l'aime vraiment» Julia Fox au sujet de Kim Kardashian, dans une interview pour Vanity Fair ce mercredi.

Le coup de fil de la fin

Vous admettrez que c'est plutôt paradoxal. Voire louche. En particulier après les révélations de Page Six. Plus tôt cette semaine, le tabloïd s'est fait un malin plaisir d'exhumer un passage très précis du bouquin de Julia, Down The Drain, publié ce mois-ci. Vous savez, ce «chef-d'oeuvre» autobiographique, dans lequel le mannequin pouvait difficilement passer à côté de sa brève romance passionnée (mais platonique) avec Kanye West, début 2022.

Nous vous dévoilions du livre tous les détails, ici! People Parties de Uno et chirurgie mammaire: Julia Fox déballe tout sur Kanye West

L'extrait nous plonge au coeur de leur ultime conversation téléphonique. Nous sommes en février 2022, leur liaison ne dure que depuis quelques semaines et prend déjà la flotte. Kanye se trouve alors en pleine instance de divorce avec Kim Kardashian. Laquelle, on le devine entre les lignes, ne serait pas totalement étrangère à cette séparation.

«Kanye me dit qu'il a eu une longue conversation avec sa future ex-femme, et qu'il a découvert beaucoup d'informations sur moi» Julia Fox dans ses mémoires, au sujet de Kanye West.

Comment ça, beaucoup d'informations? «Je ne savais pas que tu étais toxicomane», lui aurait argué Kanye West avec colère, comme s'il s'était senti «trompé». A l'autre bout du fil, Julia s'agace: «Bien sûr, je te l'avais dit! Peut-être si tu m'avais écoutée davantage... Sans compter que tu l'étais aussi!» Furieuse, en larmes, elle raccroche. Avant de demander à son attaché de presse d'informer la presse que tout est fini avec le truculent musicien.

Fin janvier 2022: pendant que sa relation avec Julia Fox se grippe, le rappeur milliardaire se trouve empêtré dans une longue procédure de divorce avec Kim Kardashian. Getty Images Europe

Evidemment, on ignore quel est précisément le rôle joué par l'impitoyable Kim dans ces révélations à son mari sur la dépendance de sa nouvelle copine. D'ailleurs, l'ex-Madame West n'a jamais pris position publiquement sur cette relation de courte durée. D'aucuns affirment cependant qu'elle n'aurait pas été complètement réfractaire à cette liaison: en janvier 2022, une source assurait à Page Six que Kim «appréciait» que Julia fasse partie de ses fans.

«Elle préfère cela à quelqu'un qui la déteste» Un initié au sujet de Kim, à Page Six.

Ben justement. C'est là tout le paradoxe: Julia, au fond, elle adore Kim Kardashian. Vraiment.

Une affaire de style

C'est un test au détecteur de mensonges pour le magazine Vanity Fair, cette semaine, qui nous a permis de prendre toute l'ampleur de la passion bizarre de Julia pour l'ex-femme de son ex-amant (oui, ça fait beaucoup d'«ex»). Entre deux confessions sur Adam Sandler et le foutoir dans son appartement, l'autrice a bien été obligée de répondre à quelques questions sur le sujet qui fâche... l'incontournable Kim K.

«J'ai grandi en regardant L'Incroyable Famille Kardashian et je l'ai vraiment aimée, avant même qu'ils ne soient cool. Et quand les gens la dénigraient, je me suis toujours battue pour elle» Julia Fox, noble sauveuse, pour Vanity Fair.

Et quand le magazine s'enquiert si Julia pense que Kim aurait déjà été «inspirée» par son propre style vestimentaire, la top model est bien obligée d'admettre avec beaucoup de diplomatie.

«Je dirais qu’il y a eu des looks qui ressemblent un peu au mien» Julia Fox, aussi noble que polie.

Avant de s'empresser d'ajouter: «Mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est juste la tendance! Je ne sais pas si je me trouve sur son mood board ou quelque chose comme ça.» Quelle fair-play, cette Julia.

Faut dire qu'elles ont eu le même styliste... Marinade Kanye West va-t-il trop loin avec sa nouvelle femme?

Il est vrai que les deux ex-partenaires de Kanye, outre leur goût en matière d'hommes, ont affiché des looks similaires au fil des ans. Quand ce n'était pas carrément la même tenue. En 2021, par exemple, on a pu apercevoir Julia avec une robe Jean-Paul Gaultier, arborée trois ans plus tôt par Kim Kardashian lors d'une cérémonie des People's Choice Awards.

Kim, en 2018. Image: NBCUniversal

Julia, en 2021. Getty Images Europe

Ce n'est pas leur seul point commun: Julia Fox et Kim Kardashian se sont toutes les deux essayées au métier d'actrice. A ce sujet, Julia ne cache pas son admiration pour l'apparition récente de Kim dans la série American Horror Story.

«Je trouve qu'elle a tout défoncé dans American Horror Story. C'est une reine aux multiples talents» Julia Fox, non seulement noble et diplomate, mais aussi passionnée.

Décidément! Tant de noblesse l'honore. A se demander même si tous ces compliments ne cachent pas une obsession un peu plus tordue. La suite, peut-être, dans un prochain bouquin? (mbr)