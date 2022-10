«Sans invitation», Kanye West a été escorté hors d'un bureau de Skechers

La chaîne américaine de prêt-à-porter Gap a pour sa part annoncé mardi qu'elle allait retirer de ses magasins tous les produits issus de sa collaboration avec Kanye West et fermer le site internet dédié. Et la maison de mode Balenciaga avait rompu la semaine dernière avec le rappeur.

«Comme Ye filmait sans autorisation, deux cadres de Skechers l'ont escorté, lui et ses collègues, hors du bâtiment après une brève conversation. Skechers n'envisage pas et n'a aucune intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récentes remarques clivantes et ne tolérons pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine.»

Kanye West n'est plus milliardaire et il refuse de le reconnaître

Le bikini de trop pour cette streameuse hot-tub bannie de Twitch

Une streameuse active dans la catégorie Hot Tub sur Twitch a été bannie de la plateforme américaine pour avoir pratiqué, en direct, une séance de yoga trop suggestive. La modération a estimé qu'elle ne respectait pas les lignes de conduite, pourtant parfois très floues.

You're already one of us: le fameux slogan de la plateforme fétiche des gamers n'a pas porté chance à la «streameuse» du nom de brianas_w0rld. La jeune femme, ordinairement active sur Twitch sous le thème Pools, Hot Tubs, and Beaches, a offert à sa communauté, le 12 octobre, une prestation qui a fait glisser le curseur un peu trop dans le rouge au goût des modérateurs.